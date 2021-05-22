В Петербург доставили кубок чемпионата Европы по футболу 2020 года. Он пробудет в городе два дня.



Как сообщает 22 мая пресс-служба Смольного, кубок Евро-2020 презентовали на стадионе «Санкт-Петербург» (официальное название «Газпром Арены»), где начался российский тур чемпионата. Главную награду состязания в город привез бывший игрок «Ювентуса», ветеран сборной Франции, чемпион мира и Европы по футболу Давид Трезеге. Кубок будет выставлен в Петропавловской крепости 22 и 23 мая.