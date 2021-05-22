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Главный трофей чемпионата Европы по футболу доставили в Петербург

Экс-игрок «Ювентуса» Трезеге доставил в Северную столицу кубок Евро-2020

В Петербург доставили кубок чемпионата Европы по футболу 2020 года. Он пробудет в городе два дня.

Как сообщает 22 мая пресс-служба Смольного, кубок Евро-2020 презентовали на стадионе «Санкт-Петербург» (официальное название «Газпром Арены»), где начался российский тур чемпионата. Главную награду состязания в город привез бывший игрок «Ювентуса», ветеран сборной Франции, чемпион мира и Европы по футболу Давид Трезеге. Кубок будет выставлен в Петропавловской крепости 22 и 23 мая.

Фото: Пул 78 / telegram
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Участники и зрители чемпионата смогут бесплатно передвигаться https://www.fontanka.ru/2021/05/21/69927044/ по городу на общественном транспорте.

Матчи Евро-2020 пройдут с 11 июня по 11 июля. В Петербурге пройдут шесть матчей группового этапа и один четвертьфинал. График игр смотрите на «Фонтанке».

Фото: Пул 78 / telegram

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