В Петербург доставили кубок чемпионата Европы по футболу 2020 года. Он пробудет в городе два дня.
Как сообщает 22 мая пресс-служба Смольного, кубок Евро-2020 презентовали на стадионе «Санкт-Петербург» (официальное название «Газпром Арены»), где начался российский тур чемпионата. Главную награду состязания в город привез бывший игрок «Ювентуса», ветеран сборной Франции, чемпион мира и Европы по футболу Давид Трезеге. Кубок будет выставлен в Петропавловской крепости 22 и 23 мая.
Участники и зрители чемпионата смогут бесплатно передвигаться https://www.fontanka.ru/2021/05/21/69927044/ по городу на общественном транспорте.
Матчи Евро-2020 пройдут с 11 июня по 11 июля. В Петербурге пройдут шесть матчей группового этапа и один четвертьфинал. График игр смотрите на «Фонтанке».