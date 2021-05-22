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Четырёхлетняя девочка, выпавшая из окна на Стародеревенской, остаётся на ИВЛ. В будущем её ждёт несколько операций

Состояние четырёхлетней девочки, выпавшей с 8 этажа в Приморском районе Петербурга, остаётся тяжёлым. Об этом «Фонтанке» 22 мая сообщил собеседник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, ребёнок лежит на искусственной вентиляции лёгких, полностью загипсованный. Врачи пока не проводили никакого оперативного вмешательства, так как ждут хотя бы небольшой стабилизации, но в будущем пострадавшую ждёт несколько операций.

Напомним, четырёхлетняя девочка выпала из окна по недосмотру 23-летней тёти, которая, к слову, работает санитаркой в одной из горбольниц. Ребёнка спасло относительно мягкое приземление на клумбу.

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Комментарии (2)

260409351
Учитывая массовость полетов, надо вокруг домов натягивать сетку, как раньше в лестничных пролетах ставили.
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