Четырёхлетняя девочка, выпавшая из окна на Стародеревенской, остаётся на ИВЛ. В будущем её ждёт несколько операций

Состояние четырёхлетней девочки, выпавшей с 8 этажа в Приморском районе Петербурга, остаётся тяжёлым. Об этом «Фонтанке» 22 мая сообщил собеседник, знакомый с ситуацией.



По словам источника, ребёнок лежит на искусственной вентиляции лёгких, полностью загипсованный. Врачи пока не проводили никакого оперативного вмешательства, так как ждут хотя бы небольшой стабилизации, но в будущем пострадавшую ждёт несколько операций.

Напомним, четырёхлетняя девочка выпала из окна по недосмотру 23-летней тёти, которая, к слову, работает санитаркой в одной из горбольниц. Ребёнка спасло относительно мягкое приземление на клумбу.