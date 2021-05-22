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На Стародеревенской тётя не уследила за ребёнком. Девочка пролетела 8 этажей

В Петербурге четырёхлетняя девочка выпала из окна двенадцатиэтажки

Четырёхлетняя девочка упала из окна двенадцатиэтажного дома в Приморском районе Петербурга. Ребёнок пережил клиническую смерть, но выжил.

Как стало известно «Фонтанке» 22 мая, накануне в пятом часу вечера в детскую больницу имени Раухфуса от дома по Стародеревенской улице поступила девочка. Специалисты скорой помощи передали её врачам в тяжёлом состоянии после клинической смерти. Из медицинского учреждения телефонограмма была отправлена в полицию.

Приехавшие на место сотрудники регионального ГУ МВД и ГСУ СК выяснили, что ребёнок выпал из окна квартиры на 8-м этаже по недосмотру 23-летней тёти. Девушка работает санитаркой в одной из больниц города.

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Комментарии (4)

Здравствуйте.

Помогите пожалуйста любой суммой на еду, хотя бы рублей 50. Сижу без работы и денег. Работу ищу, но не могу найти. Я вернуть вам с первой зарплаты.

Мой номер карты: 489-H0ЛЬ 420-НOЛЬ 509-НОЛЬ 508-CEМЬ

Заранее огромное человеческое спасибо......
Antuan Rokanten
С 8 этажа и выжила? Чудеса. Здоровья ребенку.
veteran78
Тёте - 23 , " недосмотрела " . Что она недосмотрела в смартфоне ?
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