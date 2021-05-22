На Стародеревенской тётя не уследила за ребёнком. Девочка пролетела 8 этажей

Четырёхлетняя девочка упала из окна двенадцатиэтажного дома в Приморском районе Петербурга. Ребёнок пережил клиническую смерть, но выжил.



Как стало известно «Фонтанке» 22 мая, накануне в пятом часу вечера в детскую больницу имени Раухфуса от дома по Стародеревенской улице поступила девочка. Специалисты скорой помощи передали её врачам в тяжёлом состоянии после клинической смерти. Из медицинского учреждения телефонограмма была отправлена в полицию.

Приехавшие на место сотрудники регионального ГУ МВД и ГСУ СК выяснили, что ребёнок выпал из окна квартиры на 8-м этаже по недосмотру 23-летней тёти. Девушка работает санитаркой в одной из больниц города.