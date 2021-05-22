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Мишустин назвал «Спутник V» одной из лучших вакцин в мире. Она зарегистрирована почти в 70 странах

Мишустин назвал «Спутник V» одной из лучших вакцин и призвал всех вакцинироваться

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на марафоне «Новое знание» 22 мая назвал «Спутник V» одной из лучших и востребованных вакцин в мире и призвал всех сделать прививку.

По его словам, препарат зарегистрирован почти в 70 странах мира. «Можно уже точно абсолютно официально сказать: «Спутник V» — одна из самых лучших, востребованных вакцин в мире», — заявил глава кабмина. Он напомнил, что россияне могут сделать прививку бесплатно и призвал всех вакцинироваться.

Мишустин рассказал на марафоне историю заведующего лабораторией клеточной микробиологии Национального исследовательского центра имени Гамалеи Дениса Логунова, который вместе с коллегами разработал вакцину от коронавируса и не побоялся испытать ее на себе. «Создание эффективных вакцин — это наша победа, которая была достигнута благодаря знаниям, профессионализму и настойчивости российских ученых, врачей и других специалистов», — сказал премьер слушателям марафона.

Марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая. В первый день перед молодежью выступили замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, телеведущие Владимир Соловьев и Владимир Познер, директор по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андрей Себрант. Во второй день в марафоне приняли участие пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск и сооснователь Apple Стив Возняк.

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Комментарии (13)

Александр Федотов
В СССР тоже было все самое лучшее.
Редиска Здесь
Вполне возможно, что Спутник на самом деле самая лучшая вакцина от ковида, но из-за постоянного вранья властей нет никакого доверия к их словам. Каждый должен сам анализировать все, что известно, и принимать свое личное решение, взвесив все за и против.
NasushnyBread
Каков оборот "одной из лучших вакцин" ?
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