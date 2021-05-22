Мишустин назвал «Спутник V» одной из лучших вакцин в мире. Она зарегистрирована почти в 70 странах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на марафоне «Новое знание» 22 мая назвал «Спутник V» одной из лучших и востребованных вакцин в мире и призвал всех сделать прививку.



По его словам, препарат зарегистрирован почти в 70 странах мира. «Можно уже точно абсолютно официально сказать: «Спутник V» — одна из самых лучших, востребованных вакцин в мире», — заявил глава кабмина. Он напомнил, что россияне могут сделать прививку бесплатно и призвал всех вакцинироваться.

Мишустин рассказал на марафоне историю заведующего лабораторией клеточной микробиологии Национального исследовательского центра имени Гамалеи Дениса Логунова, который вместе с коллегами разработал вакцину от коронавируса и не побоялся испытать ее на себе. «Создание эффективных вакцин — это наша победа, которая была достигнута благодаря знаниям, профессионализму и настойчивости российских ученых, врачей и других специалистов», — сказал премьер слушателям марафона.