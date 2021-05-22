Мишустин назвал «Спутник V» одной из лучших вакцин в мире. Она зарегистрирована почти в 70 странах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на марафоне «Новое знание» 22 мая назвал «Спутник V» одной из лучших и востребованных вакцин в мире и призвал всех сделать прививку.
По его словам, препарат зарегистрирован почти в 70 странах мира. «Можно уже точно абсолютно официально сказать: «Спутник V» — одна из самых лучших, востребованных вакцин в мире», — заявил глава кабмина. Он напомнил, что россияне могут сделать прививку бесплатно и призвал всех вакцинироваться.
Мишустин рассказал на марафоне историю заведующего лабораторией клеточной микробиологии Национального исследовательского центра имени Гамалеи Дениса Логунова, который вместе с коллегами разработал вакцину от коронавируса и не побоялся испытать ее на себе. «Создание эффективных вакцин — это наша победа, которая была достигнута благодаря знаниям, профессионализму и настойчивости российских ученых, врачей и других специалистов», — сказал премьер слушателям марафона.
Марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая. В первый день перед молодежью выступили замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, телеведущие Владимир Соловьев и Владимир Познер, директор по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андрей Себрант. Во второй день в марафоне приняли участие пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск и сооснователь Apple Стив Возняк.