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Sports.ru заблокировали в Белоруссии по закону об азартных играх. Его основатель критиковал Лукашенко

Российский портал Sports.ru стал недоступен для пользователей на территории Белоруссии

Сайт Sports.ru заблокировали на территории Белоруссии. Причиной стало нарушение игорного законодательства республики.

Как 22 мая сообщает спортивный интернет-портал Sports.ru, его сайт не открывается у местных жителей либо при переходе на него появляется сообщение о блокировке мининформом.

Первый замминистра информации Андрей Кунцевич подтвердил информацию о блокировке сайта. «Действительно, такое решение было принято, с соответствующим ходатайством в миниформ обратились налоговые органы Республики Беларусь в связи с нарушением законодательства Республики Беларуси об азартных играх. Помимо Sports.ru заблокированы еще 483 ресурса», — цитирует Кунцевича «Sputnik Беларусь».

Основатель Sports.ru Дмитрий Навоша выступал с критикой действий президента республики Александра Лукашенко и силовиков при разгонах акций протеста в Белоруссии. В своем Facebook он заступился за белорусский портал Tut.by, против руководителей которого 18 мая возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.

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Комментарии (1)

265984735
Его надо и в России заблокировать за неуважение к русскому языку – ребята не знают как по-русски правильно пишется Белоруссия и используют трасянку.
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