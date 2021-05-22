Sports.ru заблокировали в Белоруссии по закону об азартных играх. Его основатель критиковал Лукашенко

Сайт Sports.ru заблокировали на территории Белоруссии. Причиной стало нарушение игорного законодательства республики.



Как 22 мая сообщает спортивный интернет-портал Sports.ru, его сайт не открывается у местных жителей либо при переходе на него появляется сообщение о блокировке мининформом.

Первый замминистра информации Андрей Кунцевич подтвердил информацию о блокировке сайта. «Действительно, такое решение было принято, с соответствующим ходатайством в миниформ обратились налоговые органы Республики Беларусь в связи с нарушением законодательства Республики Беларуси об азартных играх. Помимо Sports.ru заблокированы еще 483 ресурса», — цитирует Кунцевича «Sputnik Беларусь».