Как передает корреспондент «Фонтанки», десятки исторических автомобилей, мотоциклов, грузовиков, автобусов, трамваев и троллейбусов около полудня 22 мая двинулись от гостиницы «Прибалтийская» на Васильевском острове. Они проследуют по Невскому проспекту и припаркуются до вечера на пересечении Инженерной и Кленовой улиц. Организованную там выставку под открытым небом можно будет посетить до 18:00.
Как сообщает соорганизатор мероприятия «Пассажиравтотранс», всего в параде участвуют более 260 раритетов из Петербурга, Москвы и других регионов России.
«Фонтанка.ру»
Пробег ретротехники является частью фестиваля SPbTransportFest, который проходит в Петербурге 20–22 мая.
Накануне в рамках него на Манежной площади открылась выставка инновационных видов общественного транспорта.