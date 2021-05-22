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В Петербурге стартовал парад ретротранспорта. Рассмотреть машины поближе можно на Инженерной улице

Колонны исторического транспорта двинулись от гостиницы «Прибалтийская», чтобы встретиться на Невском проспекте. Пощупать и сфотографировать каждый автомобиль можно будет после пробега на Инженерной улице.

автор фото Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
автор фото Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
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Как передает корреспондент «Фонтанки», десятки исторических автомобилей, мотоциклов, грузовиков, автобусов, трамваев и троллейбусов около полудня 22 мая двинулись от гостиницы «Прибалтийская» на Васильевском острове. Они проследуют по Невскому проспекту и припаркуются до вечера на пересечении Инженерной и Кленовой улиц. Организованную там выставку под открытым небом можно будет посетить до 18:00.

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Как сообщает соорганизатор мероприятия «Пассажиравтотранс», всего в параде участвуют более 260 раритетов из Петербурга, Москвы и других регионов России.

«Фонтанка.ру»

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Пробег ретротехники является частью фестиваля SPbTransportFest, который проходит в Петербурге 20–22 мая.

Накануне в рамках него на Манежной площади открылась выставка инновационных видов общественного транспорта.

автор фото Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
автор фото Алина Циопа / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (3)

Александр Удалов
Налицо нарушение п. 19.5 ПДД РФ: "В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни".
263221761
А где последняя продукция Автоваза?!
172185222
Васильевский сегодня в аду?) ЗСД закрыто, автопробег = тоже что-нибудь закрыто)
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