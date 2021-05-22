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В Петербурге задержан предполагаемый убийца мигранта, труп которого со шнурком на шее нашёл сборщик берёзового сока

Полиция Петербурга задержала подозреваемого в убийстве нелегального мигранта

Спустя два дня после обнаружения «криминального» трупа в лесопарковой зоне рядом с Глухарской улицей в Петербурге полиция задержала предполагаемого убийцу. Он и его жертва — земляки.

Как стало известно «Фонтанке» 22 мая, накануне у дома 4 по улице Глухарской оперативники взяли под руки 52-летнего гражданина Узбекистана, не состоящего на миграционном учёте. Мужчина по имени Шовкат помещён в изолятор временного содержания на основании 91-й статьи УПК РФ.

Шовкат подозревается в том, что несколько дней назад убил своего знакомого — 51-летнего Илхома. Его труп нашёл сборщик берёзового сока в лесу, совсем недалеко от Глухарской, 4. На теле были явные признаки насильственной смерти — гематомы, выбитые зубы и шнурок, затянутый на шее.

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Комментарии (3)

265961685
Интересно было бы узнать, что именно не поделили земляки, неужели землячку?
Здравствуйте.

Помогите пожалуйста любой суммой на еду, хотя бы рублей 50. Сижу без работы и денег. Работу ищу, но не могу найти. Я вернуть вам с первой зарплаты.

Мой номер карты: 489-H0ЛЬ 420-НOЛЬ 509-НОЛЬ 508-CEМЬ

Огромное человеческое спасибо.
Alkaline
Одни Шовкаты намывают территорию, другие выбивают зубы и душат шнурком...

На анекдот про Ржевского, Наташу и Пьера Безухова похоже...

Грустно, конечно. (
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