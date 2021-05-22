В Петербурге задержан предполагаемый убийца мигранта, труп которого со шнурком на шее нашёл сборщик берёзового сока

Спустя два дня после обнаружения «криминального» трупа в лесопарковой зоне рядом с Глухарской улицей в Петербурге полиция задержала предполагаемого убийцу. Он и его жертва — земляки.



Как стало известно «Фонтанке» 22 мая, накануне у дома 4 по улице Глухарской оперативники взяли под руки 52-летнего гражданина Узбекистана, не состоящего на миграционном учёте. Мужчина по имени Шовкат помещён в изолятор временного содержания на основании 91-й статьи УПК РФ.

Шовкат подозревается в том, что несколько дней назад убил своего знакомого — 51-летнего Илхома. Его труп нашёл сборщик берёзового сока в лесу, совсем недалеко от Глухарской, 4. На теле были явные признаки насильственной смерти — гематомы, выбитые зубы и шнурок, затянутый на шее.