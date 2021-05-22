В Петербурге арестовали троицу, которая похитила деньги у блокадницы

Братьев Виктора и Петра Жулидовых, а также их знакомого Рудольфа Пуша отправили в СИЗО. Их обвиняют в обмане 95-летней блокадницы, которая поверила байке про БАДы.

Об избрании меры пресечения 22 мая сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы. Жулидовы на заседании заявили, что у них есть дети и скрываться они не намерены. Один их них даже отметил, что признал вину, раскаивается в содеянном, а также готов устроиться на работу и возместить ущерб. Оба просили отправить их под домашний арест.