В Петербурге арестовали троицу, которая похитила деньги у блокадницы

Братьев Виктора и Петра Жулидовых, а также их знакомого Рудольфа Пуша отправили в СИЗО. Их обвиняют в обмане 95-летней блокадницы, которая поверила байке про БАДы.
Об избрании меры пресечения 22 мая сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы. Жулидовы на заседании заявили, что у них есть дети и скрываться они не намерены. Один их них даже отметил, что признал вину, раскаивается в содеянном, а также готов устроиться на работу и возместить ущерб. Оба просили отправить их под домашний арест.
Пуш и его адвокат также были против ареста, заявив, что ходатайство является незаконным и необоснованным, а доводы следователя не подтверждены материалами дела.
Фрунзенский районный суд постановил взять их под стражу до 19 июня.
О мошеннической схеме, которую разработали и применяли аферисты, ранее писала «Фонтанка». Сотрудники полиции задержали их совместно с СОБРом в частном доме под Петербургом. Среди жертв значились 95-летняя блокадница и ещё одна пенсионерка. Они обещали женщинам компенсацию за купленные БАДы, для получения которой якобы надо было заплатить комиссию. Блокадница отдала почти 400 тысяч, вторая жертва - 426.