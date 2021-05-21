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Братья из Орска жестко прессовали петербургских пенсионеров, обещая им компенсации за БАДы. Среди жертв — 95-летняя блокадница

Трех человек задержали в Петербурге по подозрению в телефонном мошенничестве

Пострадавших от покупки «чудо-лекарств» пенсионеров в Петербурге обманывали во второй раз. Полицейские задержали троих аферистов, которые под видом инспекторов банка требовали страховку за компенсацию.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 21 мая, сотрудники полиции совместно с СОБРом в частном доме под Петербургом задержали участников группы мошенников, которые в настойчивой форме убеждали пенсионеров, уже один раз обжегшихся на покупке БАД, заплатить второй раз.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В полиции уверены, что диспетчеры группы, представляясь финансовыми инспекторами, в качестве убеждения использовали угрозы. Данные пенсионеров, ранее по завышенной цене покупавших БАД, они брали из базы, купленной в даркнете. После этого для звонивших писался текст, в котором «инспектора банка» сообщали уже обманутым однажды, что им положена компенсация. Получить её нужно срочно, иначе она «сгорит».

«Как правило, лжесотрудники банка разговаривали со своими жертвами в достаточно жесткой форме, порой даже обещая лишить уже имеющихся у пенсионера льгот», — сообщают в полиции.

На данный момент установлены две потерпевшие. Одна из них, 95-летняя блокадница, в качестве оплаты страховых расходов перевела на счет мошенников 373 тысячи рублей, вторая пенсионерка лишилась 426 тысяч рублей.

В главке уверены, что организовал схему 30-летний уроженец Орска, а роли диспетчеров достались двум мужчинам, один из которых — его 26-летний брат, а второй — их 27-летний знакомый.

Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Все трое злоумышленников задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению иных эпизодов противоправной деятельности задержанных.

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Комментарии (3)

latnik
Хорошая кирпичная стенка, красиво стоят у неё подонки. Жаль нельзя их там же и кончить, как это делалось во время блокады, когда ловили мародёров и бандитов.....
ДЮрьевич
Никому не нужные старики - вот и легко разводятся
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