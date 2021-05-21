Пострадавших от покупки «чудо-лекарств» пенсионеров в Петербурге обманывали во второй раз. Полицейские задержали троих аферистов, которые под видом инспекторов банка требовали страховку за компенсацию.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 21 мая, сотрудники полиции совместно с СОБРом в частном доме под Петербургом задержали участников группы мошенников, которые в настойчивой форме убеждали пенсионеров, уже один раз обжегшихся на покупке БАД, заплатить второй раз.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В полиции уверены, что диспетчеры группы, представляясь финансовыми инспекторами, в качестве убеждения использовали угрозы. Данные пенсионеров, ранее по завышенной цене покупавших БАД, они брали из базы, купленной в даркнете. После этого для звонивших писался текст, в котором «инспектора банка» сообщали уже обманутым однажды, что им положена компенсация. Получить её нужно срочно, иначе она «сгорит».

