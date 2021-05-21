Пострадавших от покупки «чудо-лекарств» пенсионеров в Петербурге обманывали во второй раз. Полицейские задержали троих аферистов, которые под видом инспекторов банка требовали страховку за компенсацию.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 21 мая, сотрудники полиции совместно с СОБРом в частном доме под Петербургом задержали участников группы мошенников, которые в настойчивой форме убеждали пенсионеров, уже один раз обжегшихся на покупке БАД, заплатить второй раз.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
В полиции уверены, что диспетчеры группы, представляясь финансовыми инспекторами, в качестве убеждения использовали угрозы. Данные пенсионеров, ранее по завышенной цене покупавших БАД, они брали из базы, купленной в даркнете. После этого для звонивших писался текст, в котором «инспектора банка» сообщали уже обманутым однажды, что им положена компенсация. Получить её нужно срочно, иначе она «сгорит».
«Как правило, лжесотрудники банка разговаривали со своими жертвами в достаточно жесткой форме, порой даже обещая лишить уже имеющихся у пенсионера льгот», — сообщают в полиции.
На данный момент установлены две потерпевшие. Одна из них, 95-летняя блокадница, в качестве оплаты страховых расходов перевела на счет мошенников 373 тысячи рублей, вторая пенсионерка лишилась 426 тысяч рублей.
В главке уверены, что организовал схему 30-летний уроженец Орска, а роли диспетчеров достались двум мужчинам, один из которых — его 26-летний брат, а второй — их 27-летний знакомый.
Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Все трое злоумышленников задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению иных эпизодов противоправной деятельности задержанных.