Одна из попавших под американские санкции компаний зарегистрирована в Петербурге

С фондом «СТИФ» связан трубоукладчик «Академик Черский». «Газпром» приобрел многоцелевое строительное судно Jascon 18, построенное в Сингапуре для африканского заказчика в 2015 году, и переименовал в «Черского».

Самарский фонд (АО «СТИФ») принадлежит дочерним структурам «Газпрома», зарегистрирован в крупном офисе корпорации на Большом Сампсониевском проспекте. США называют фонд «госпредприятием целевого типа». Активы компании составляют 124 миллиона рублей, прошлый год закончила с убытком 25 миллионов.

В списке компаний, которые попали под санкции США из-за строительства «Северного потока — 2», оказался фонд с петербургской пропиской.

До июня 2020 года «Академик Черский» принадлежал «Газпром флоту». Сменой собственника корпорация постепенно планировала уйти от аффилированности с флагманским судном «Северного потока — 2».



Под санкциями также оказались ледоколы «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев», связанные с «Коксхимтрансом». По данным Marinetraffic, суда из списка США находятся в Балтийском море, ближе к берегам Германии.



Всего под санкции попали 13 судов и четыре компании — ФГБУ Морская спасательная служба, ООО «Мортранссервис» из Калининграда, «Коксхимтранс» и вышеупомянутый фонд.

