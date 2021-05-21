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Одна из попавших под американские санкции компаний зарегистрирована в Петербурге

В списке компаний, которые попали под санкции США из-за строительства «Северного потока — 2», оказался фонд с петербургской пропиской.

Самарский фонд (АО «СТИФ») принадлежит дочерним структурам «Газпрома», зарегистрирован в крупном офисе корпорации на Большом Сампсониевском проспекте. США называют фонд «госпредприятием целевого типа». Активы компании составляют 124 миллиона рублей, прошлый год закончила с убытком 25 миллионов.

С фондом «СТИФ» связан трубоукладчик «Академик Черский». «Газпром» приобрел многоцелевое строительное судно Jascon 18, построенное в Сингапуре для африканского заказчика в 2015 году, и переименовал в «Черского».

До июня 2020 года «Академик Черский» принадлежал «Газпром флоту». Сменой собственника корпорация постепенно планировала уйти от аффилированности с флагманским судном «Северного потока — 2».

Под санкциями также оказались ледоколы «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев», связанные с «Коксхимтрансом». По данным Marinetraffic, суда из списка США находятся в Балтийском море, ближе к берегам Германии.

Всего под санкции попали 13 судов и четыре компании — ФГБУ Морская спасательная служба, ООО «Мортранссервис» из Калининграда, «Коксхимтранс» и вышеупомянутый фонд.

Два года назад после санкций США строительство «Северного потока — 2» силами швейцарской компании Allseas было остановлено. В декабре прошлого года работы были возобновлены, но уже с привлечением российских судов в «Фортуна» и «Академик Черский». Газопровод готов на 95%.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, которые продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

© Фонтанка.Ру

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