В ДТП с трамваем на Петроградской стороне пострадала женщина

В результате столкновения легкового автомобиля с трамваем в Петроградском районе Петербурга пострадала женщина. Подробности происшествия стали известны «Фонтанке» вечером 21 мая.

По предварительной информации, около шести вечера у дома 17 на проспекте Добролюбова «Киа» под управлением 24-летнего водителя столкнулась с трамваем. В результате пострадала 38-летняя пассажирка автомобиля. Её госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее об этой аварии сообщали очевидцы. В распоряжении «Фонтанки» также оказалась видеозапись с места ДТП.