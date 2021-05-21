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В ДТП с трамваем на Петроградской стороне пострадала женщина

Стали известны подробности ДТП с трамваем на Добролюбова

В результате столкновения легкового автомобиля с трамваем в Петроградском районе Петербурга пострадала женщина. Подробности происшествия стали известны «Фонтанке» вечером 21 мая.

По предварительной информации, около шести вечера у дома 17 на проспекте Добролюбова «Киа» под управлением 24-летнего водителя столкнулась с трамваем. В результате пострадала 38-летняя пассажирка автомобиля. Её госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее об этой аварии сообщали очевидцы. В распоряжении «Фонтанки» также оказалась видеозапись с места ДТП.

© Фонтанка.Ру

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