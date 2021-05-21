Дорожная авария с участием общественного транспорта произошла в Петроградском районе Петербурга вечером 21 мая. Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».
По словам свидетелей происшествия, легковой автомобиль врезался в трамвай на проспекте Добролюбова, перед Большим проспектом П.С. Судя по фотографиям, в результате столкновения у иномарки оказался смят капот. Рядом с ней очевидцы запечатлели реанимацию.
«Фонтанка.ру»
В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись, на которую попало ДТП. Как видно в ролике, водитель легковушки будто бы растерялся перед вставшим на остановке трамваем, резко повернул влево и влетел в него на скорости. Издание попросило уточнить информацию о пострадавших в региональном управлении МВД.