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Резвая легковушка догнала трамвай на Добролюбова. Камера сняла столкновение, а очевидцы — реанимацию

Легковой автомобиль и трамвай столкнулись на Петроградской стороне в Петербурге

Дорожная авария с участием общественного транспорта произошла в Петроградском районе Петербурга вечером 21 мая. Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

По словам свидетелей происшествия, легковой автомобиль врезался в трамвай на проспекте Добролюбова, перед Большим проспектом П.С. Судя по фотографиям, в результате столкновения у иномарки оказался смят капот. Рядом с ней очевидцы запечатлели реанимацию.

«Фонтанка.ру»

В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись, на которую попало ДТП. Как видно в ролике, водитель легковушки будто бы растерялся перед вставшим на остановке трамваем, резко повернул влево и влетел в него на скорости. Издание попросило уточнить информацию о пострадавших в региональном управлении МВД.

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