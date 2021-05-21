Ранее, по информации нашего издания, было возбуждено уголовное дело о покушении на насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Как стало известно «Фонтанке», по подозрению в этом преступлении около шести вечера 21 мая у дома 196 на проспекте Ветеранов сотрудники уголовного розыска задержали 26-летнего уроженца Средней Азии. Помимо поиска близкого общения с несовершеннолетними, он зарабатывает себе на жизнь, работая арматурщиком.

О том, как прошла его встреча с двумя девочками из Красного Села, «Фонтанка» писала два дня назад. О нападении неизвестного в полицию сообщила мать одной из них. Последняя рассказала, что её 10-летняя дочь вместе с подругой-ровесницей повстречала незнакомца во время дневной прогулки по лесополосе в районе улицы Адмирала Черокова.

Малолетние школьницы планировали исследовать окрестности пожарного водоёма. За ними увязался молодой мужчина, который хотел познакомиться и был настойчив. Испугавшись напора, одна из девочек бросилась прочь, а другая стала отбиваться от него палкой. Однако в итоге она оказалась на земле. Незнакомец лез с поцелуями, пытался раздеть. Так как её подруга успела отбежать и начала звать на помощь, он предпочёл ретироваться.

В распоряжении «Фонтанки» оказалась фотография подозреваемого в этом преступлении. В уголовном розыске просят присмотреться к его лицу. Не исключено, что две эти девочки — не единственные, с кем он хотел близко познакомиться.