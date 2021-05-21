FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +14
73.58р89.94р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
3
Печать

В Петербурге задержали арматурщика, который мог лезть с поцелуями к десятилетке, пока её подруга звала на помощь

Уголовный розыск задержал подозреваемого в нападении на малолетних петербурженок

В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на двух девочек в Красном Селе. Пока одна из них звала на помощь, другой пришлось отбиваться от него палкой.

Как стало известно «Фонтанке», по подозрению в этом преступлении около шести вечера 21 мая у дома 196 на проспекте Ветеранов сотрудники уголовного розыска задержали 26-летнего уроженца Средней Азии. Помимо поиска близкого общения с несовершеннолетними, он зарабатывает себе на жизнь, работая арматурщиком.

Ранее, по информации нашего издания, было возбуждено уголовное дело о покушении на насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

О том, как прошла его встреча с двумя девочками из Красного Села, «Фонтанка» писала два дня назад. О нападении неизвестного в полицию сообщила мать одной из них. Последняя рассказала, что её 10-летняя дочь вместе с подругой-ровесницей повстречала незнакомца во время дневной прогулки по лесополосе в районе улицы Адмирала Черокова.

Малолетние школьницы планировали исследовать окрестности пожарного водоёма. За ними увязался молодой мужчина, который хотел познакомиться и был настойчив. Испугавшись напора, одна из девочек бросилась прочь, а другая стала отбиваться от него палкой. Однако в итоге она оказалась на земле. Незнакомец лез с поцелуями, пытался раздеть. Так как её подруга успела отбежать и начала звать на помощь, он предпочёл ретироваться.

В распоряжении «Фонтанки» оказалась фотография подозреваемого в этом преступлении. В уголовном розыске просят присмотреться к его лицу. Не исключено, что две эти девочки — не единственные, с кем он хотел близко познакомиться.

Фото: «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться
Фото: «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

grannie
Таджики из Ф.! ул.Адмирала Черокова НИКАКОГО отношения к Красному Селу не имеет. Откуда ж вас-понаехов набрали-то?
Лёньчик
Два разных урода..!
Zet
На фото две разные рожи
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний