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Петербургская погода закончит неделю так же, как начала. В выходные — без приятных сюрпризов

Синоптики предоставили прогноз погоды на выходные в Петербурге

Прогноз погоды в Петербурге на предстоящие выходные мало отличается от тех, которые давали синоптики на протяжении рабочей недели. В городе снова будет мокро и прохладно.

По информации «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 22 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. В течение дня возможны кратковременные дожди.

Температура воздуха ночью составит от +8 до +10 градусов, днём — от +14 до +16 градусов. Порывы юго-западного, южного ветра будут достигать 7–12 метров в секунду, местами — 15 метров в секунду.

В воскресенье, 23 мая, в городе также ожидается дождливая погода, а столбики термометра не поднимутся выше +14 градусов.

Петербург на рабочей неделе пережил буйство стихии. Ливнем, раскатами грома, ударами молний и сильным ветром заканчивались несколько дней подряд. В результате оказались повалены сотни деревьев, есть и пострадавшие от непогоды люди. Подробнее читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (3)

SAN
Да-к еще лето не началось... )
260551481
А помнится шарлатаны из Гидрометцентра с иудейскими фамилиями предсказывали катастрофически жаркое лето...
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