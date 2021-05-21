Петербургская погода закончит неделю так же, как начала. В выходные — без приятных сюрпризов

По информации «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 22 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. В течение дня возможны кратковременные дожди.



Температура воздуха ночью составит от +8 до +10 градусов, днём — от +14 до +16 градусов. Порывы юго-западного, южного ветра будут достигать 7–12 метров в секунду, местами — 15 метров в секунду.

В воскресенье, 23 мая, в городе также ожидается дождливая погода, а столбики термометра не поднимутся выше +14 градусов.