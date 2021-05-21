Зарубежные вакцины отдадут по дешёвке бедным странам. Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson пообещали 3,5 млрд доз вакцин

Как сообщает 21 мая «Интерфакс», в частности, исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что за следующие 18 месяцев компания поставит 2 млрд доз вакцины Pfizer/BioNTech, включая 1 млрд доз уже в этом году.

Разработчики зарубежных вакцин от коронавируса — компании Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson — в ходе саммита G20 по здравоохранению пообещали поставить в страны с низким уровнем доходов 3,5 млрд доз вакцин от COVID-19 в ближайшие два года. Компании намерены продавать там препараты либо по себестоимости, либо со скидкой.

Гендиректор Moderna Стефан Бансель заявил о планах поставить до 95 млн доз в 2021 году и до 900 млн доз в 2022 году, в том числе через COVAX — международную программу по распределению вакцин от коронавируса.



В свою очередь, один из топ-менеджеров Johnson&Johnson Пол Стоффельс рассказал, что его компания заключила сделку с COVAX на поставки в 2021 году до 200 млн доз, а инициатива с дополнительной партией вакцин J&J в 300 млн находится в стадии проработки.



Перед началом саммита Евросоюз пообещал пожертвовать бедным странам 100 млн доз вакцин от коронавируса. Кроме этого, Брюссель объявил о программе поддержки местного производства вакцин в африканских странах.



Напомним, ранее стало известно, когда в России могут начать испытания отечественной вакцины «Спутник V» на детях. Также «Фонтанка» писала о заявлении зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, призвавшего мировых партнеров отказаться от практики «вакцинного национализма» и прийти к взаимному признанию антиковидных вакцин.

