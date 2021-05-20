Разработчик «Спутника V» рассказал, когда могут начаться испытания вакцины на детях

Исследования отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» среди несовершеннолетних могут начаться в России в ближайшие недели, если будет получено разрешение Минздрава РФ. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» 20 мая заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.



Он также отметил, что в течение двух месяцев Минздрав пытается решить, в рамках какой регуляторики будут внедрять «Cпутник V», чтобы проводить испытания препарата на детях. Пока, по словам Гинцбурга, окончательного решения нет. «В ближайшие несколько дней мы получим ответ на этот вопрос для того, чтобы в ближайшие недели приступить действительно к этому исследованию», — сообщил он.

