Притормозили. Роспотребнадзор оценил полезность длинных майских выходных

В России удалось притормозить распространение коронавируса благодаря длинным майским выходным. Перед праздниками ситуация была достаточно напряженной. Об этом 21 мая заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«После уже одной прошедшей недели после праздников, то есть мы справились с ситуацией распространения и приостановки распространения всех воздушно-капельных инфекций. И, в том числе, притормозили развитие ковидной ситуации, которая, в общем-то, была достаточно напряженной перед праздниками», — сообщила Попова в эфире телеканала «Россия 24».
По словам главного санитарного врача РФ, решение об увеличении майских праздников было верным, «на сегодняшний день видно снижение циркуляции различных респираторных вирусов».
Ранее «Фонтанка» писала, что положительную роль длинных майских выходных в борьбе с пандемией также отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.