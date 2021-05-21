FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +14
73.60р89.77р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
7
Печать

Притормозили. Роспотребнадзор оценил полезность длинных майских выходных

Глава Роспотребнадзора заявила, что длинные майские выходные притормозили распространение коронавируса

В России удалось притормозить распространение коронавируса благодаря длинным майским выходным. Перед праздниками ситуация была достаточно напряженной. Об этом 21 мая заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«После уже одной прошедшей недели после праздников, то есть мы справились с ситуацией распространения и приостановки распространения всех воздушно-капельных инфекций. И, в том числе, притормозили развитие ковидной ситуации, которая, в общем-то, была достаточно напряженной перед праздниками», — сообщила Попова в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главного санитарного врача РФ, решение об увеличении майских праздников было верным, «на сегодняшний день видно снижение циркуляции различных респираторных вирусов».

Ранее «Фонтанка» писала, что положительную роль длинных майских выходных в борьбе с пандемией также отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (7)

265014511
Особенно в Петербурге помогли притормозить туристы со всей страны.
Печенеги и половцы
Вы врун? Нет я политолог.
Cashmare
у поповой по жизни всё притормаживает, даже речь строит так, что кличко нервно курит в сторонке
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний