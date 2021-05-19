Матвиенко: Длинные майские выходные сыграли положительную роль в борьбе с пандемией

Председатель Совета Федерации рассказала о мнении специалистов и экспертов по поводу 10 дней выходных в мае. Праздники пошли на пользу, уверена спикер.
«Введение десятидневных каникул, которые были введены по рекомендации санитарно-эпидемиологической службы, было оправданным и сыграло положительную роль», — цитирует 19 мая заявление Валентины Матвиенко ТАСС.
По ее словам, к такому выводу она пришла после ознакомления с «аргументированным мнением специалистов и экспертов». Председатель Совфеда заверила, что ситуация с пандемией в стране «абсолютно контролируема». Причин для введения локдауна Матвиенко не видит.