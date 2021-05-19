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Матвиенко: Длинные майские выходные сыграли положительную роль в борьбе с пандемией

Валентина Матвиенко позитивно оценила решение сделать длинные майские выходные в этом году

Председатель Совета Федерации рассказала о мнении специалистов и экспертов по поводу 10 дней выходных в мае. Праздники пошли на пользу, уверена спикер.

«Введение десятидневных каникул, которые были введены по рекомендации санитарно-эпидемиологической службы, было оправданным и сыграло положительную роль», — цитирует 19 мая заявление Валентины Матвиенко ТАСС.

По ее словам, к такому выводу она пришла после ознакомления с «аргументированным мнением специалистов и экспертов». Председатель Совфеда заверила, что ситуация с пандемией в стране «абсолютно контролируема». Причин для введения локдауна Матвиенко не видит.

23 апреля президент Владимир Путин объявил длинные майские праздники — с 1-го по 10-е число. Об этом его попросила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В Кремле заверили, что длинные майские не будут компенсировать короткими январскими каникулами.

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Комментарии (16)

alexpv
Вы бы там в правительстве хотя бы договорились перед тем как врать народу. А то сплошные нестыковки.
265056402
выходные - это когда бюджетники спят, метро тупит, а ты выходишь на работу
265056402
переполненное метро, кучи школьников, общая радость жизни.... через 2 недели начали вонять, что заболеваемость растёт, и приготовились дальше праздновать.
А "выходные" - жёсткая подстава
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