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Кремль: длинные майские не будут компенсировать короткими январскими каникулами

Пресс-секретарь Путина: Январские праздники не пострадают из-за майских каникул

Взаимозачета январских и майских праздников в связи с их внезапным удлинением не планируется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что никаких решений на этот счет не обсуждалось.

«Наверное, вряд ли это подлежит какой-то компенсации — вот эти дни, которые объявлены», — цитируют «Ведомости» 30 апреля ответ Пескова на вопрос о том, не сократят ли январские каникулы из-за увеличения дней отдыха на майские праздники.

23 апреля президент Владимир Путин объявил длинные майские праздники — с 1-го по 10-е число. Об этом его попросила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что ситуация с COVID-19 в России может осложниться в ближайшее время.

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Комментарии (1)

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