Петербурженка Мира Тэрада, оказавшаяся в тюрьме США из-за «неудачной любви», вернулась в Россию

Мира Тэрада (в девичестве Оксана Вовк) вернулась в Россию после неудачного брака с контрабандистом, тюрьмы и депортационного лагеря.
Об этом «Фонтанке» сообщила мать Миры-Оксаны. Она отметила, что 21 мая самолет с её дочерью на борту приземлился в Москве. Подробности прилета Тэрадо-Вовк Светлана обещала рассказать чуть позже.
Наше издание описывало и историю того, как петербурженке не повезло в любви: её арестовали и судили в США, но муж-американец был на свободе в Петербурге. Его депортировали на родину лишь в октябре 2019 года, когда Мира уже три месяца была в тюрьме в Финляндии, где её задержали по запросу американских властей. В США мужчину ждал суд за контрабанду наркотиков. Мире Тэрада же вменялось отмывание денег, полученных с этих сделок.
В феврале 2020 года федеральный суд в пригороде Вашингтона Александрии (штат Вирджиния, США) приговорил Тэраду к тюремному заключению на 2,5 года. На суде она призналась в содеянном, но отметила, что находилась под влиянием своего бывшего мужа. Суд учел ей шесть месяцев, которые она провела в тюрьме в Финляндии в ожидании депортации в США.
После освобождения она провела несколько месяцев в депортационном лагере, пока согласовались документы на возвращение в Россию.