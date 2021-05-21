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Водитель BMW на Среднем проспекте В.О. повторил схему закупорки Лиговского с помощью автобуса

Движение транспорта в Василеостровском районе Петербурга днем 21 мая изрядно затруднило ДТП с автобусом. Участники практически повторили ситуацию в центре, произошедшую накануне, и остановили собой трамваи.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Среднем проспекте В.О. столкнулись автомобиль BMW и автобус 6-го маршрута. «Автобус испортил бампер начинающему движение «БМВ», — пишет Кирилл. «Женщина просто не повернула голову влево, когда выезжала. Старательно объезжала «Вольво», а автобуса-то и не заметила», — добавляет Влада.

Пострадавших в ДТП нет, сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс» (дополнено в 14:38).

Из-за аварии встал общественный транспорт в сторону 7-й линии В.О., отмечают очевидцы. В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» уточнили, что задержка в движении трамваев составила полчаса — с 13 часов. Троллейбусы там не ходят.

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Комментарии (3)

MarinaTs
60-ый маршрут на Васильевском? Это что-то новенькое... Зачем вообще что-то писать, если не знаешь исходных данных?)))
265114846
6 маршрут, а не 60. 60 маршрут на другом конце города ходит.
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