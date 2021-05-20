Авария с автобусом закупорила выделенную полосу в центре Петербурга днем 20 мая, задержав общественный транспорт почти на час.



Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», из-за ДТП на пересечении Лиговского проспекта и Рязанского переулка на «выделенке», проходящей по центру Лиговского, встал весь общественный транспорт. На фото с места ДТП видно автомобиль Hyundai с оторванным бампером и смятой передней частью и стоящий автобус.

В пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс» рассказали, что водитель легкового автомобиля, нарушив ПДД, столкнулся с автобусом №74, следовавшим по выделенной полосе. Пострадавших в аварии нет.