Еще помните Clubhouse? В России он теперь доступен на Android

Социальная сеть Clubhouse теперь доступна для российских пользователей со смартфонами на Android



«Clubhouse для Android стартует. Мы начнем постепенно. Вначале версия запускается в США, а затем в других англоязычных странах. После этого она станет доступна во всем остальном мире», — такая надпись еще 9 мая появилась в блоге компании.

Сегодня, 21 мая, пользователи Android в России заметили приложение в Google Play. Официального объяснения о выходе на российский рынок Clubhouse не делал.

Руководство компании в феврале объявило о подготовке версии приложения на операционной системе Android. До этого оно работало только на iOS.