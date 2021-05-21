Еще помните Clubhouse? В России он теперь доступен на Android

Социальная сеть Clubhouse теперь доступна для российских пользователей со смартфонами на Android
«Clubhouse для Android стартует. Мы начнем постепенно. Вначале версия запускается в США, а затем в других англоязычных странах. После этого она станет доступна во всем остальном мире», — такая надпись еще 9 мая появилась в блоге компании.
Сегодня, 21 мая, пользователи Android в России заметили приложение в Google Play. Официального объяснения о выходе на российский рынок Clubhouse не делал.
Руководство компании в феврале объявило о подготовке версии приложения на операционной системе Android. До этого оно работало только на iOS.
Пик популярности соцсети пришелся на февраль. После «ажиотажного интереса» к приложению стали присматриваться и в Кремле. Илон Маск пригласил российского президента пообщаться в Clubhouse, но разговор не состоялся.