В ближайшие дни в некоторых регионах России ожидается высокий уровень ультрафиолетового излучения. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«23 мая ультрафиолетовый индекс шесть-семь будет в Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областях, весь Северо-Кавказский и Южный федеральные округа — то же. Индекс восемь будет проявляться в северо-кавказских республиках и на самом юге Краснодарского края днем 21 мая. Будет такой опасный день», — цитирует агентство Вильфанда 21 мая.

Петербурга в списке нет. Есть ещё Пензенская, Ульяновская, Оренбургская области, юг Саратовской, Еврейский автономный округ, юг Хабаровского края (23 мая), Горный Алтай (23 и 24 мая). На юге Челябинской и Курганской областей индекс ультрафиолетового излучения будет достигать 6–7 единиц.

В Петербурге выходные, напомним, не будут солнечными: синоптики прогнозируют дожди.