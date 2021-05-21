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В Гидрометцентре россиян предупредили об «опасном солнце»

В ближайшие дни в некоторых регионах России ожидается высокий уровень ультрафиолетового излучения. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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«23 мая ультрафиолетовый индекс шесть-семь будет в Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областях, весь Северо-Кавказский и Южный федеральные округа — то же. Индекс восемь будет проявляться в северо-кавказских республиках и на самом юге Краснодарского края днем 21 мая. Будет такой опасный день», — цитирует агентство Вильфанда 21 мая.

Петербурга в списке нет. Есть ещё Пензенская, Ульяновская, Оренбургская области, юг Саратовской, Еврейский автономный округ, юг Хабаровского края (23 мая), Горный Алтай (23 и 24 мая). На юге Челябинской и Курганской областей индекс ультрафиолетового излучения будет достигать 6–7 единиц.

В Петербурге выходные, напомним, не будут солнечными: синоптики прогнозируют дожди.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Стандарт ультрафиолетового индекса был разработан Всемирной организацией здравоохранения, Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Он указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для его характеристики существует шкала от одной до 12 единиц. Значения от одного до двух соответствуют низкому уровню излучения, от трех до пяти — среднему, от шести до семи — высокому, от восьми до десяти — очень высокому, а от 11 и выше — экстремальному. При значениях индекса от трех до семи специалисты рекомендуют в полуденные часы оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами и шляпу, а также пользоваться солнцезащитным кремом. При значениях от восьми и выше, по их оценкам, лучше всего пережидать полуденные часы внутри помещения.

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