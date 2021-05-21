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Больше никакой эксцентричности. Петербургская погода взяла курс на стабильность, что порадует не всех

С приближением выходных в Петербурге похолодало, ожидаются дожди

Петербуржцы, уставшие от жары, могут выдохнуть: ни аномальных температур, ни гроз в ближайшие дни не предвидится. А вот дожди в прогнозе — каждый день.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 мая ожидается небольшой, местами умеренный дождь, ветер умеренный, местами порывы сильного. Ночью было 10–12 градусов, столько же утром, и днем будет ненамного больше — 14–16. Атмосферное давление днём будет слабо повышаться.

Это вполне типичная погода для конца мая в Петербурге. Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день чаще всего бывает паcмурно, от 5 до 18 градусов тепла в течение суток. Самое холодное 21 мая выдалось в 1982 году, минус 1, а самое тёплое — в 2014 году, плюс 28, напоминает «Яндекс».

В выходные тоже обещают дожди, в субботу — на один-два градуса теплее, чем сегодня и чем в воскресенье.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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В середине мая погода в Петербурге была удивительной: она обрушила на горожан сначала июльскую жару под 30 градусов, а потом серию мощных гроз, сопровождавшихся редкими природными явлениями.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (3)

fonbaronn
Очень хорошо.
Агроном аэродрома
На Петербург наступает аномальная прохлада!
Валентин Хадаев
Я думаю дачники Питера очень изумятся вашей статейкой . Будет сыро . слива зацвела . значит пыльца намокнет и слив урожая не жди ...в грядки тоже не влезть .а уж сельчане рады .в дождь не сажают . Редактор не спи на работе . отсеивай глупость !
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