Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 мая ожидается небольшой, местами умеренный дождь, ветер умеренный, местами порывы сильного. Ночью было 10–12 градусов, столько же утром, и днем будет ненамного больше — 14–16. Атмосферное давление днём будет слабо повышаться.



Это вполне типичная погода для конца мая в Петербурге. Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день чаще всего бывает паcмурно, от 5 до 18 градусов тепла в течение суток. Самое холодное 21 мая выдалось в 1982 году, минус 1, а самое тёплое — в 2014 году, плюс 28, напоминает «Яндекс».

