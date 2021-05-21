Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»,
Это вполне типичная погода для конца мая в Петербурге. Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день чаще всего бывает паcмурно, от 5 до 18 градусов тепла в течение суток. Самое холодное 21 мая выдалось в 1982 году, минус 1, а самое тёплое — в 2014 году, плюс 28, напоминает «Яндекс».
В выходные тоже обещают дожди, в субботу — на один-два градуса теплее, чем сегодня и чем в воскресенье.
В середине мая погода в Петербурге была удивительной: она обрушила на горожан сначала июльскую жару под 30 градусов, а потом серию мощных гроз, сопровождавшихся редкими природными явлениями.