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Проблемы с задержками рейсов «Аэрофлота» добрались до Петербурга

В Пулково из-за сбоя IT-систем задерживаются рейсы в Москву

Произошедший в Москве сбой в системе регистрации на рейсы «Аэрофлота» затронул и Петербург. По состоянию на 12:45 пятницы, 21 мая, согласно данным онлайн-табло Пулково, в столицу задерживаются семь рейсов.

При этом официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин сообщил «Фонтанке», что, по их информации, работоспособность IT-систем восстановлена, тем не менее, из-за скопления пассажиров «возможно увеличенное время ожидания на регистрации и изменение времени вылета».

В ближайшие часы ситуацию в авиакомпании пообещали полностью нормализовать и извинились перед пассажирами за доставленные неудобства.

Ранее «Фонтанка» писала, что, по данным «Аэрофлота», задержка рейсов из московского аэропорта Шереметьево связана с глобальным сбоем на стороне поставщика IT-услуг.

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