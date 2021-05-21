Проблемы с задержками рейсов «Аэрофлота» добрались до Петербурга

При этом официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин сообщил «Фонтанке», что, по их информации, работоспособность IT-систем восстановлена, тем не менее, из-за скопления пассажиров «возможно увеличенное время ожидания на регистрации и изменение времени вылета».

В ближайшие часы ситуацию в авиакомпании пообещали полностью нормализовать и извинились перед пассажирами за доставленные неудобства.



Ранее «Фонтанка» писала, что, по данным «Аэрофлота», задержка рейсов из московского аэропорта Шереметьево связана с глобальным сбоем на стороне поставщика IT-услуг.

