«Аэрофлот» задерживает рейсы из московского аэропорта Шереметьево в связи со сбоем в системе регистрации. О переносе ряда рейсов и временной отмене процедуры регистрации в пятницу, 21 мая, сообщил «Интерфакс».



О задержке вылетов десятков рейсов авиакомпании свидетельствуют также данные онлайн-табло Шереметьево.



В пресс-службе «Аэрофлота» агентству подтвердили, что «возможны задержки регистрации пассажиров и изменения времени вылета рейсов». Это связано с «глобальным техническим сбоем на стороне поставщика IT-услуг», — отметил официальный представитель авиакомпании.

