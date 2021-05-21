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«Аэрофлот» задерживает рейсы из Шереметьево из-за сбоев системы регистрации

Задержка рейсов из Москвы связана с глобальным сбоем на стороне поставщика IT-услуг

«Аэрофлот» задерживает рейсы из московского аэропорта Шереметьево в связи со сбоем в системе регистрации. О переносе ряда рейсов и временной отмене процедуры регистрации в пятницу, 21 мая, сообщил «Интерфакс».

О задержке вылетов десятков рейсов авиакомпании свидетельствуют также данные онлайн-табло Шереметьево.

В пресс-службе «Аэрофлота» агентству подтвердили, что «возможны задержки регистрации пассажиров и изменения времени вылета рейсов». Это связано с «глобальным техническим сбоем на стороне поставщика IT-услуг», — отметил официальный представитель авиакомпании.

В свою очередь, Forbes пишет, что из-за сбоя пассажиры не могут зарегистрироваться на рейс и получить посадочные талоны. В частных разговорах сотрудники авиакомпании и аэропорта ссылаются на технические проблемы с системой.

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