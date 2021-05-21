автор фото Антон Ваганов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Жизнь стеклянного павильона на пересечении Думской и Ломоносова прервалась 19 февраля 2021 года. Именно в тот день комитет по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) совместно с подведомственным учреждением СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» (ЦПЭИГИ) начал сносить заведение, хорошо известное любителям шавермы и завсегдатаям барного кластера. Собственники не сопротивлялись: город расторг договор еще в 2019 году за незаконную продажу спиртного. Пока у городских властей дошли руки до сведения счетов, заведение еще несколько раз попадалось на нарушении коронавирусных ограничений. Работы завершились 11 марта. Но и спустя два месяца на месте кафе — лишь засыпанная песком яма. Такое отношение к благоустройству самого центра города вызывает диссонанс. Но для того чтобы выяснить, кто этим должен заняться, понадобились навыки Пуаро или Коломбо.



Шавермный детектив развивался последовательно. Первым делом «Фонтанка» обратилась в комитет по контролю за имуществом, благо именно его подвед оставил на месте киоска песочницу. Этим, похоже, участие персонажа и ограничивается. «Участок освобожден в том числе от бытового и строительного мусора, образовавшегося во время демонтажа, — заявили там. — Благоустройство территории осуществляет лицо, ответственное за ее содержание». То есть администрация Центрального района. Администрация добавила сюжету энергии — в прямом смысле слова. Там сообщили, что здесь «планируется благоустройство», но сперва придется заняться ремонтом сетей. Здравый смысл подсказывает, что хотя бы ПМЭФ и чемпионат Европы по футболу должны бы ускорить процесс. Но в районе уточнили: «Всё будет зависеть от сроков начала и окончания работ по сетям, но, скорее всего, 2023 год». Поняв, что к тому времени дети из этой песочницы пойдут в школу, «Фонтанка» обратилась к новому подозреваемому — в комитет по энергетике. У него алиби: «В ближайшее время плановые работы на инженерных сетях на данном участке не предусмотрены».

Был, конечно, самый очевидный вариант, но подозревать дворецкого уже давно не комильфо.

автор фото Инна Метелькова / «Фонтанка.ру» автор фото Инна Метелькова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Для приличия «Фонтанка» спросила у комитета по благоустройству, не хочет ли он это самое благоустройство навести. Там не моргнув глазом ответили, что ведомство «обеспечивает поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог регионального значения в рамках их естественного износа». «Восстановление покрытий дорог (включая тротуары) после их повреждения (разрушения) третьими лицами не относится к вопросам содержания автомобильных дорог, — четко определили в комитете круг своих интересов. — Вопрос обеспечения восстановления покрытия тротуаров после демонтажа незаконно установленного нестационарного торгового объекта относится к полномочиям комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга, который обеспечивает снос НТО». Расследование укусило себя за хвост и зашло в тупик. Но «Фонтанке» удалось привести в сюжет нового персонажа. Он-то и совершил чистосердечное признание. После нашего запроса и межведомственных переговоров комитет по развитию транспортной инфраструктуры сохранил лицо коллективной власти — хотя бы на уровне заявления. «Восстановление благоустройства будет произведено в рамках адресной программы ремонта дорог на этот год при условии, что на данной территории отсутствуют права третьих лиц, — сообщили в КРТИ. — Сейчас данные проверяются». Тот факт, что восстановление благоустройства женится в этой бюрократической формуле с ремонтом, намекает, что решение принимали в эксклюзивном порядке и срочно. Да и в пресловутой адресной программе на сайте комитета в Центральном районе в 2021 году Думской не видно.

Лейтенант Коломбо не простил бы, уйди «Фонтанка» из кадра без фразы «Да, еще кое-что, сэр». Речь идет о судьбе участка, и здесь уж точно вопросы к комитету имущественных отношений. «Земельный участок включён в действующую редакцию схемы размещения НТО (пункт 9, раздел III «В сфере общественного питания. Павильоны»), может быть вовлечён в оборот», — говорят там. И добавили, что дальнейшую его судьбу может взять в свои руки бизнес: «Предприниматели в том числе могут обращаться с заявлениями о принятии решения о проведении аукциона в отношении земельного участка. Информация о проведении торгов публикуется на электронной площадке». В администрации района на вопрос, нет ли планов снова отдать землю под торговлю, ответили: «Такой вариант не рассматривается». По данным «Фонтанки», сюжет с ремонтом инженерных сетей шире, чем 90 квадратных метров. Перекладка всех труб и кабелей на Думской и Ломоносова может стать орудием местной геополитики — почти как «Северный поток» в Европе. Местному разбитному общепиту, говорят источники «Фонтанки», предписали ориентироваться хотя бы на относительную респектабельность улицы Рубинштейна. В противном случае массовая реконструкция сетей с перекапыванием улиц может стать реальностью. А потом и какой-нибудь клад, на который слетятся археологи, могут найти, что затянет работы на неопределенный срок.

Кстати: по законам детектива по ходу всего расследования знавшие усопшего подозреваемые в один голос говорили: «Хорошая была шаверма, вкусная». Расследование вели: Николай Кудин, Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»