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Маск предлагает пересмотреть подход к образованию: знания бесплатны и в открытом доступе

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск предлагает молодёжи учиться бесплатно. Но главное в этом — понимание.

«Нужно понимать, зачем вы учите те или иные вещи. Иногда необходимо серьезно задуматься, какие именно знания нам нужны и для чего. Возможно, часть того, что мы узнаем, нам не нужно. Вот вы разбираете, к примеру, двигатель машины. И в процессе вам надо четко понимать, с какими деталями вам придется иметь дело, нет ли среди них тех, от которых надо избавиться. Какие инструменты вам понадобятся в этом процессе и почему. Или вот иногда студенты задаются вопросом, зачем нужен тот или иной предмет. Ну, допустим, у вас сейчас будет курс по отверткам. Чтобы его начать изучать, надо сперва четко понять, где и как применять эти отвертки и как можно будет использовать новые знания», — сказал Илон Маск на марафоне «Новое знание».

Кроме того, он обратил внимание на доступность знаний, открывающуюся в последнее время. «Раньше чтобы получить образование, надо было идти в университет, платить много денег за учебу. А теперь огромное количество знаний доступно онлайн и бесплатно», — обращает внимание Маск, предлагая молодым людям пользоваться этими возможностями.

Илон Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер, основатель компании по производству космической техники SpaceX и глава производителя электроавтомобилей Tesla. По данным обновляющегося в режиме реального времени рейтинга Forbes real time, его состояние составляет 148,5 млрд долларов.

Онлайн-трансляции первого дня марафона «Новое знание» набрали в сети более 5 млн просмотров. Перед молодежью выступили руководитель Администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, телеведущие Владимир Соловьев и Владимир Познер, директор по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андрей Себрант, кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, блогер Илья Варламов, дизайнер Артемий Лебедев и другие гости. Марафон продлится до 22 мая.

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Комментарии (6)

265947515
Кириенко не является главой АП.
f0ntan
Получить знания онлайн можно бесплатно. Но работодатели спрашивают диплом о высшем образовании гособразца, а не знания, полученные в интернете
hedgehog_
чего напереводили уже не обязательно то что он говорил.
да некоторые знания есть бесплатно, но никто ведь не знает, насколько они достоверны и современны.
и тем не менее это хорошо. ну до тех пор, пока враги не отключат интернеты в рассиянии
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