Маск предлагает пересмотреть подход к образованию: знания бесплатны и в открытом доступе

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск предлагает молодёжи учиться бесплатно. Но главное в этом — понимание.

«Нужно понимать, зачем вы учите те или иные вещи. Иногда необходимо серьезно задуматься, какие именно знания нам нужны и для чего. Возможно, часть того, что мы узнаем, нам не нужно. Вот вы разбираете, к примеру, двигатель машины. И в процессе вам надо четко понимать, с какими деталями вам придется иметь дело, нет ли среди них тех, от которых надо избавиться. Какие инструменты вам понадобятся в этом процессе и почему. Или вот иногда студенты задаются вопросом, зачем нужен тот или иной предмет. Ну, допустим, у вас сейчас будет курс по отверткам. Чтобы его начать изучать, надо сперва четко понять, где и как применять эти отвертки и как можно будет использовать новые знания», — сказал Илон Маск на марафоне «Новое знание».