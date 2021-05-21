Гостья из Коми попыталась зарегистрировать в Петербурге BMW, а тот оказался в розыске Интерпола

Петербургские автоинспекторы нашли автомобиль, числившийся в розыске Интерпола. Машину попытались зарегистрировать.



Как стало известно «Фонтанке», 19 мая в полицию Выборгского района поступил материал проверки от МРЭО ГИБДД. 10 апреля в МРЭО на Дальневосточном проспекте пришла 25-летняя жительница Республики Коми, чтобы зарегистрировать автомобиль BMW X5 2000 года выпуска. ПТС и СТП на машину были от 2018 года.

При проверке по базе ГИБДД оказалось, что BMW числится в розыске Интерпола как украденный.