FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +14
73.60р89.77р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
1
Печать

Гостья из Коми попыталась зарегистрировать в Петербурге BMW, а тот оказался в розыске Интерпола

Разыскиваемый Интерполом BMW попытались зарегистрировать в Петербурге

Петербургские автоинспекторы нашли автомобиль, числившийся в розыске Интерпола. Машину попытались зарегистрировать.

Как стало известно «Фонтанке», 19 мая в полицию Выборгского района поступил материал проверки от МРЭО ГИБДД. 10 апреля в МРЭО на Дальневосточном проспекте пришла 25-летняя жительница Республики Коми, чтобы зарегистрировать автомобиль BMW X5 2000 года выпуска. ПТС и СТП на машину были от 2018 года.

При проверке по базе ГИБДД оказалось, что BMW числится в розыске Интерпола как украденный.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (1)

atf
СТП это что?
2000 г. в. и доки от 18 года это тоже требует пояснений.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний