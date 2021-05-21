Как установить городскую видеокамеру на своем доме? «Фонтанка» инструктирует

Адреса утверждают, исходя из текущей криминогенной обстановки в районе, специальные районные комиссии. К спискам также обязательно прилагаются документы, подтверждающие согласие собственников объектов, на которых необходимо размещение.



Если нет официально заверенного согласия собственников, объекты не могут включить в Сводный адресный перечень устройств мониторинга городской системы видеонаблюдения, планируемых к размещению на территории города.