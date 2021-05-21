Как установить городскую видеокамеру на своем доме? «Фонтанка» инструктирует

Кто определяет место для установки видеокамер?
Камеры городской системы видеонаблюдения – это, прежде всего, правоохранительная составляющая «Безопасного города». Их устанавливают для обеспечения общественной безопасности в наиболее криминогенных местах — определенных Комитетом по информатизации и связи при поступлении от администраций районов города перечня адресов для размещения городских камер.
Как составляется список адресов для размещения камер?
Адреса утверждают, исходя из текущей криминогенной обстановки в районе, специальные районные комиссии. К спискам также обязательно прилагаются документы, подтверждающие согласие собственников объектов, на которых необходимо размещение.
Если нет официально заверенного согласия собственников, объекты не могут включить в Сводный адресный перечень устройств мониторинга городской системы видеонаблюдения, планируемых к размещению на территории города.
Как часто обновляется этот сводный перечень?
Сводный адресный перечень мест размещения камер городской системы видеонаблюдения пересматривается Комитетом по информатизации и связи постоянно: как на основании предложений правоохранительных органов, так и на основании заявок районных администраций.
Сколько всего камер установлено сейчас в Петербурге и сколько из них - на жилых домах?
На текущий момент в городскую систему видеонаблюдения поступают сведения с 47 тысяч камер (почти 7 тысяч из них интегрированные камеры крупных городских объектов: метрополитен, аэропорт Пулково, Морской порт, стадион «Газпром Арена» и др.). При этом на жилых домах установлено более 27,5 тысяч.
Могут ли жильцы сами выступить с инициативой установить камеру?
Жильцы могут обратиться с такой просьбой в районную администрацию. Но для этого надо, в первую очередь, согласовать возможность размещения на доме видеокамер и сопутствующего оборудования городской системы видеонаблюдения на общем собрании собственников помещений в доме.
Кто может инициировать общее собрание?
Инициировать такое собрание может любой собственник помещения, управляющая компания или ТСЖ (при обращении к ней более 10% собственников). Вопрос об установке на доме городских видеокамер надо включить в повестку дня собрания собственников, порядок проведения которого подробно изложен в статье 45 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Можно ли разместить камеру на нежилом здании?
Если камеру планируется разместить на коммерческом объекте или нежилом здании, к обращению в районную администрацию надо приложить документы, подтверждающие согласие собственников этих объектов на установку оборудования.
Придется ли собственникам что-то платить? Придется ли собственникам что-то платить?
Собственники объектов не несут никаких дополнительных расходов. На основании сводного адресного перечня Комитет заключает государственные контракты на оказание телекоммуникационных услуг по передаче данных с камер в центр обработки и хранения данных. То есть город заказывает и оплачивает не какое-то конкретное оборудование, а услугу (сервис) по передаче видео с камеры в городскую систему.
Исполнитель по государственному контракту вправе сам определять технические решения, применяемые для оказания телекоммуникационных услуг надлежащего качества (в том числе выбирать необходимое для оказания услуг оборудование).
Более подробно о том, как подать заявку на установку городских камер на вашем доме, можно узнать на сайте Городского мониторингового центра по ссылке spb112.ru/catalogue/4/razmeshchie.
Как быстро будет установлена камера?
Развитие городской системы видеонаблюдения и установка новых камер ведутся исходя из выделенного финансирования. Ежегодно при планировании бюджета Санкт-Петербурга в Комитет финансов направляются учтенные потребности в размещении камер, но сроки реализации этих адресных программ не регламентированы и зависят от объема полученных средств.
Могут ли жильцы смотреть в режиме реального времени, что показывает эта камера?
Доступ к просмотру видео с городских камер в режиме реального времени юридическим и физическим лицам не предусмотрен действующим законодательством. Но для жильцов многоквартирных домов, где на парадных стоят камеры городской системы видеонаблюдения в форм-факторе домофонов, такая возможность есть через специальное мобильное приложение.
Где будут храниться записи с этих видеокамер и как их получить?
В видеоархиве городских камер хранятся съемки за последние 7 суток. Поэтому запрос на получение записи надо отправить в течение недели. Само же запрошенное видео выдается представителям правоохранительных и судебных органов, адвокатских контор и других уполномоченных на работу с информацией подобного рода ведомств. После того, как запрос направлен, нужно с номером своего видео прийти в полицию или к адвокату.
Подробнее о хранении и запросе данных с камеры читайте в публикации «Фонтанки».
Материал публикуется в партнерстве с Комитетом по информатизации и связи и на основе предоставленных им данных.