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Как установить городскую видеокамеру на своем доме? «Фонтанка» инструктирует

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Как установить городскую видеокамеру на своем доме? «Фонтанка» инструктирует

Камеры городской системы видеонаблюдения устанавливают, в первую очередь, в публичных местах, на популярных туристических маршрутах, на вокзалах, в аэропорту и т. п. Но и жильцы домов могут и сами подать заявку на установку такого устройства, чтобы сделать двор безопаснее. «Фонтанка» объясняет, как это сделать.

Фото: freepik.com
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Фото: freepik.com
1

Кто определяет место для установки видеокамер?

Камеры городской системы видеонаблюдения – это, прежде всего, правоохранительная составляющая «Безопасного города». Их устанавливают для обеспечения общественной безопасности в наиболее криминогенных местах — определенных Комитетом по информатизации и связи при поступлении от администраций районов города перечня адресов для размещения городских камер.

Фото: freepik.com
2

Как составляется список адресов для размещения камер?

Адреса утверждают, исходя из текущей криминогенной обстановки в районе, специальные районные комиссии. К спискам также обязательно прилагаются документы, подтверждающие согласие собственников объектов, на которых необходимо размещение.

Если нет официально заверенного согласия собственников, объекты не могут включить в Сводный адресный перечень устройств мониторинга городской системы видеонаблюдения, планируемых к размещению на территории города.

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Фото: freepik.com
3

Как часто обновляется этот сводный перечень?

Сводный адресный перечень мест размещения камер городской системы видеонаблюдения пересматривается Комитетом по информатизации и связи постоянно: как на основании предложений правоохранительных органов, так и на основании заявок районных администраций.

Фото: freepik.com
4

Сколько всего камер установлено сейчас в Петербурге и сколько из них - на жилых домах?

На текущий момент в городскую систему видеонаблюдения поступают сведения с 47 тысяч камер (почти 7 тысяч из них интегрированные камеры крупных городских объектов: метрополитен, аэропорт Пулково, Морской порт, стадион «Газпром Арена» и др.). При этом на жилых домах установлено более 27,5 тысяч.

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Фото: freepik.com
5

Могут ли жильцы сами выступить с инициативой установить камеру?

Жильцы могут обратиться с такой просьбой в районную администрацию. Но для этого надо, в первую очередь, согласовать возможность размещения на доме видеокамер и сопутствующего оборудования городской системы видеонаблюдения на общем собрании собственников помещений в доме.

Фото: freepik.com
6

Кто может инициировать общее собрание?

Инициировать такое собрание может любой собственник помещения, управляющая компания или ТСЖ (при обращении к ней более 10% собственников). Вопрос об установке на доме городских видеокамер надо включить в повестку дня собрания собственников, порядок проведения которого подробно изложен в статье 45 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Фото: freepik.com
7

Можно ли разместить камеру на нежилом здании?

Если камеру планируется разместить на коммерческом объекте или нежилом здании, к обращению в районную администрацию надо приложить документы, подтверждающие согласие собственников этих объектов на установку оборудования.

Фото: freepik.com
8

Придется ли собственникам что-то платить? Придется ли собственникам что-то платить?

Собственники объектов не несут никаких дополнительных расходов. На основании сводного адресного перечня Комитет заключает государственные контракты на оказание телекоммуникационных услуг по передаче данных с камер в центр обработки и хранения данных. То есть город заказывает и оплачивает не какое-то конкретное оборудование, а услугу (сервис) по передаче видео с камеры в городскую систему.

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Исполнитель по государственному контракту вправе сам определять технические решения, применяемые для оказания телекоммуникационных услуг надлежащего качества (в том числе выбирать необходимое для оказания услуг оборудование).

Более подробно о том, как подать заявку на установку городских камер на вашем доме, можно узнать на сайте Городского мониторингового центра по ссылке spb112.ru/catalogue/4/razmeshchie.

Фото: freepik.com
9

Как быстро будет установлена камера?

Развитие городской системы видеонаблюдения и установка новых камер ведутся исходя из выделенного финансирования. Ежегодно при планировании бюджета Санкт-Петербурга в Комитет финансов направляются учтенные потребности в размещении камер, но сроки реализации этих адресных программ не регламентированы и зависят от объема полученных средств.

Фото: freepik.com
10

Могут ли жильцы смотреть в режиме реального времени, что показывает эта камера?

Доступ к просмотру видео с городских камер в режиме реального времени юридическим и физическим лицам не предусмотрен действующим законодательством. Но для жильцов многоквартирных домов, где на парадных стоят камеры городской системы видеонаблюдения в форм-факторе домофонов, такая возможность есть через специальное мобильное приложение.

Фото: freepik.com
11

Где будут храниться записи с этих видеокамер и как их получить?

В видеоархиве городских камер хранятся съемки за последние 7 суток. Поэтому запрос на получение записи надо отправить в течение недели. Само же запрошенное видео выдается представителям правоохранительных и судебных органов, адвокатских контор и других уполномоченных на работу с информацией подобного рода ведомств. После того, как запрос направлен, нужно с номером своего видео прийти в полицию или к адвокату.

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Подробнее о хранении и запросе данных с камеры читайте в публикации «Фонтанки».

Материал публикуется в партнерстве с Комитетом по информатизации и связи и на основе предоставленных им данных.

Фото: freepik.com

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