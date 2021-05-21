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«Будущее будет лучше, чем прошлое». Маск надеется на увеличение коммуникаций между США и Россией

Илон Маск: Я восхищаюсь достижениями СССР и России

Предприниматель Илон Маск объяснил, что принял участие в российском марафоне «Знание», чтобы в том числе укрепить научные связи между странами.

«Я надеюсь, что будет больше коммуникаций между США и Россией», — пояснил он в ответ на вопрос, почему решил принять участие в мероприятии. По его словам, Россия имеет глубокие научные корни. «Я восхищаюсь российскими достижениями и достижениями СССР в космической отрасли. Надеюсь, эта энергия сохранится, и будущее будет лучше, чем прошлое», — сказал Маск.

Также он признался в своем уважении к российскому ученому Константину Циолковскому, Отвечая на вопрос, каким он видит будущее Международных космических станций, Илон Маск напомнил слова ученого о том, что Земля — колыбель человечества, но нельзя всё время оставаться в ней. По словам предпринимателя, нет смысла останавливаться на МКС на околоземной орбите. Следующими целями для размещения космических баз землян он назвал Луну и Марс.

Илон Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер, основатель компании по производству космической техники SpaceX и глава производителя электроавтомобилей Tesla. По данным обновляющегося в режиме реального времени рейтинга Forbes real time, его состояние составляет 148,5 млрд долларов.

Онлайн-трансляции первого дня марафона «Новое знание» набрали в сети более 5 млн просмотров. Перед молодежью выступили руководитель Администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, телеведущие Владимир Соловьев и Владимир Познер, директор по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андрей Себрант, кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, блогер Илья Варламов, дизайнер Артемий Лебедев и другие гости. Марафон продлится до 22 мая.

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