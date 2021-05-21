«Будущее будет лучше, чем прошлое». Маск надеется на увеличение коммуникаций между США и Россией

Предприниматель Илон Маск объяснил, что принял участие в российском марафоне «Знание», чтобы в том числе укрепить научные связи между странами.

«Я надеюсь, что будет больше коммуникаций между США и Россией», — пояснил он в ответ на вопрос, почему решил принять участие в мероприятии. По его словам, Россия имеет глубокие научные корни. «Я восхищаюсь российскими достижениями и достижениями СССР в космической отрасли. Надеюсь, эта энергия сохранится, и будущее будет лучше, чем прошлое», — сказал Маск.