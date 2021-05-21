Смольный отказался передавать евангелистам здания «Мюзик-холла» в Петербурге

Представитель комитета констатировал: учитывая вышеизложенное, отсутствуют основания для передачи объектов в безвозмездное пользование религиозной организации.

«С учетом конфессиональной принадлежности имущества, а также принимая во внимание информацию, представленную отделом по связям с религиозными объединениями Санкт-Петербурга администрации губернатора, <...> можно сделать вывод о том, что религиозная организация не относится к историческому вероисповеданию Англиканской церкви и не является ее правопреемницей», — говорится в ответе чиновника, опубликованном 20 мая на сайте комитета.

Религиозная организация, напомним, просила передать ей в безвозмездное пользование помещения бывшей Англиканской церкви на Галерной улице, дом 57, литера А, литера Б, литера В и литера Г (Английская набережная, 56).



Церковь «Осанна» как организация была зарегистрирована в 1992 году.

