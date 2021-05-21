Илон Маск: Весь транспорт будет электрическим, кроме космических кораблей

«Уже в ближайшее время весь транспорт должен будет переходить на электричество. Все его виды, кроме, по иронии, космических кораблей», — ответил Илон Маск в ответ на вопрос российских студентов о перспективах электротранспорта. По его словам, последними на электричество перейдут самолеты, так как существующие сейчас электрические батареи еще придется серьезно модернизировать, чтобы транспорт на них мог преодолевать гравитацию.

Предприниматель Илон Маск спрогнозировал постепенный переход всего транспорта на Земле на электричество.

Илон Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер, основатель компании по производству космической техники SpaceX и глава производителя электроавтомобилей Tesla. По данным обновляющегося в режиме реального времени рейтинга Forbes real time, его состояние составляет 148,5 млрд долларов.



Онлайн-трансляции первого дня марафона «Новое знание» набрали в Сети более 5 млн просмотров. Перед молодежью выступили руководитель Администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, телеведущие Владимир Соловьев и Владимир Познер, директор по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андрей Себрант, кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, блогер Илья Варламов, дизайнер Артемий Лебедев и другие гости. Марафон продлится до 22 мая.

