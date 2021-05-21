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Илон Маск: Весь транспорт будет электрическим, кроме космических кораблей

Предприниматель Илон Маск спрогнозировал постепенный переход всего транспорта на Земле на электричество.

«Уже в ближайшее время весь транспорт должен будет переходить на электричество. Все его виды, кроме, по иронии, космических кораблей», — ответил Илон Маск в ответ на вопрос российских студентов о перспективах электротранспорта. По его словам, последними на электричество перейдут самолеты, так как существующие сейчас электрические батареи еще придется серьезно модернизировать, чтобы транспорт на них мог преодолевать гравитацию.

Илон Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер, основатель компании по производству космической техники SpaceX и глава производителя электроавтомобилей Tesla. По данным обновляющегося в режиме реального времени рейтинга Forbes real time, его состояние составляет 148,5 млрд долларов.

Онлайн-трансляции первого дня марафона «Новое знание» набрали в Сети более 5 млн просмотров. Перед молодежью выступили руководитель Администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, телеведущие Владимир Соловьев и Владимир Познер, директор по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андрей Себрант, кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, блогер Илья Варламов, дизайнер Артемий Лебедев и другие гости. Марафон продлится до 22 мая.

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Комментарии (11)

chip1
Путинская команда в нулевых планировала экономику России как энергетический пул Европы и Азии, за ненужностью были оптимизированы (обанкрочены) многие производства связанные с машино и станкостроением, основной принцип мега энергетики это большая территория где можно разместить много атомных станций и складировать отработанные стержни в районах вечной мерзлоты, транспортная инфраструктура, производство кабелей и опор из металлопроката, специалисты -энергетики. Хитрый Маск эту тему прекрасно знает и льет елей на мельницу путинской идеи, как мы видим помогают ему в освещении Нью-Васюков самые топовые пропогандисты во главе с мэтром полит технологии Кириенко- Израителем. Идея то хорошая, но только Европа не спешит стать зависимой от России, ищут альтернативные возможности, кроме того Россия с кучей атомных объектов от которых питается полмира будет явной целью террористов всех мастей...
265869877
Ко всему активное увеличение електростанций с возобновляемых источников энергии, ставят страны бюджет которых сильно зависит от ископаемых энергоресурсов, в неприлично нагнутое положение.
McGillavry
А как будет вырабатываться электричество для всего этого счастья? Он этот вопрос сознательно не поднимает, или просто не в курсе, что ток в розетке не сам собой появляется?
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