Илон Маск: Весь транспорт будет электрическим, кроме космических кораблей

Предприниматель Илон Маск спрогнозировал постепенный переход всего транспорта на Земле на электричество.
«Уже в ближайшее время весь транспорт должен будет переходить на электричество. Все его виды, кроме, по иронии, космических кораблей», — ответил Илон Маск в ответ на вопрос российских студентов о перспективах электротранспорта. По его словам, последними на электричество перейдут самолеты, так как существующие сейчас электрические батареи еще придется серьезно модернизировать, чтобы транспорт на них мог преодолевать гравитацию.
Илон Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер, основатель компании по производству космической техники SpaceX и глава производителя электроавтомобилей Tesla. По данным обновляющегося в режиме реального времени рейтинга Forbes real time, его состояние составляет 148,5 млрд долларов.
Онлайн-трансляции первого дня марафона «Новое знание» набрали в Сети более 5 млн просмотров. Перед молодежью выступили руководитель Администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, телеведущие Владимир Соловьев и Владимир Познер, директор по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андрей Себрант, кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, блогер Илья Варламов, дизайнер Артемий Лебедев и другие гости. Марафон продлится до 22 мая.