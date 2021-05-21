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Видео с Бухарестской доказывает, что девочка переходила дорогу на зелёный, но вела себя неправильно

Водитель в Петербурге сбил девочку, медленно поворачивая направо

Серьёзное ДТП с пешеходом во Фрунзенском районе Петербурга зафиксировала камера видеонаблюдения. Водитель не прав, но и девочке надо было по-другому вести себя на дороге.

По данным полиции, 20 мая в 16:35 на регулируемом перекрестке улиц Бухарестской и Белы Куна 38-летний местный житель за рулём «Хендэ Соляриса», принадлежащего коммерческому предприятию, наехал на десятиклассницу. «Фонтанка» писала, что 16-летняя девушка переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, а после ДТП была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

«Фонтанка.ру»

На записи видно, что «Солярис» медленно совершает поворот направо: в такой ситуации водителю закрывают обзор боковые стойки, и пешеходы могут выпадать из поля зрения. Девушка же бежит по «зебре» и таким образом ещё больше снижает свои шансы быть увиденной. Её перекидывает через капот.

Всего за минувшие сутки в результате наезда автомобилей в Петербурге пострадали двое детей, отмечается в сообщении ГУ МВД. Вторая пострадавшая — семиклассница. Она тоже попала под машину.

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Комментарии (47)

Guest1234
Он объехал справа останавливающуюся машину, и тут же начал ускоряться.
Девочка не при чем. Он ломанулся вперед, не убедившись, что из-за остановившейся машины никто не выйдет. В правилах четко прописано, что делать, увидев остановившуюся перед переходом машину. Если бы девочка не бежала, он ее принял бы не правым крылом, а левым.
У водителя либо опыта совсем мало, либо он с головой не дружит.
asgard
А машина не мешает обзору? Пусть ка походит пешочком
vic_5e4cd1938d1a8
Дорогу уже давно надо переходить, только на зелёный, только шагом и с ощущением и готовностью, будто переходишь на красный.
Аналогично и водителям.
В противном случае, останется только утешаться мыслью, что: " я же не виноват"...
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