По данным полиции, 20 мая в 16:35 на регулируемом перекрестке улиц Бухарестской и Белы Куна 38-летний местный житель за рулём «Хендэ Соляриса», принадлежащего коммерческому предприятию, наехал на десятиклассницу. «Фонтанка» писала, что 16-летняя девушка переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, а после ДТП была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.
«Фонтанка.ру»
На записи видно, что «Солярис» медленно совершает поворот направо: в такой ситуации водителю закрывают обзор боковые стойки, и пешеходы могут выпадать из поля зрения. Девушка же бежит по «зебре» и таким образом ещё больше снижает свои шансы быть увиденной. Её перекидывает через капот.
Всего за минувшие сутки в результате наезда автомобилей в Петербурге пострадали двое детей, отмечается в сообщении ГУ МВД. Вторая пострадавшая — семиклассница. Она тоже попала под машину.