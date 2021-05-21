Перемирие между Израилем и палестинскими группировками в силе. В Газе празднуют победу

Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа вступил в силу 21 мая в 2:00 по палестинскому и израильскому времени, которое совпадает с московским.
Как передаёт ТАСС со ссылкой на телеканал Al-Aqsa, в секторе Газа активно празднуют «победу сопротивления» в длившемся с 10 мая противостоянии с израильской армией — «битве Сейф аль-Кудс» («Меч Иерусалима»). Сотни людей вышли с палестинскими флагами и на улицы Рамаллы, в небо запускали салюты. Митинги сторонников Палестины и Израиля прошли в центре Нью-Йорка через дорогу друг от друга. Полиция задержала самых агрессивных участников.
Обмен ракетными ударами между сторонами конфликта продолжался до последнего: за 12 минут до вступления перемирия израильская армия сообщила о новых обстрелах южных районов. По данным на 6:30, ни палестинское движение ХАМАС, ни армия Израиля не заявляли о нарушениях режима прекращения огня, информировало РИА Новости.
Все палестинские группировки получили через Каир заверение Израиля о начале перемирия с 2:00, сообщил член политбюро Демократического фронта. По словам представителя ХАМАС, Израиль признал поражение, объявив о прекращении огня в секторе Газа. «Битва еще не окончена. Мы поздравляем наш народ с достижением сопротивления, которое обещало и выполнило свое обещание», — цитирует представителя РИА Новости. ХАМАС будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться, заявили в палестинском движении.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» заявило, что готовило масштабный удар по всему Израилю, но приостановило подготовку к нему в связи с грядущим перемирием. «Говорим четко: мы подготовились к удару, который затронул бы всю Палестину от Хайфы до Рамона, но мы приостановили этот масштабный ракетный удар по врагу в связи с тем, что согласились на прекращение огня для того, чтобы последить за поведением врага», — заявил спикер «Бригад» Абу Убейда в заявлении на сайте группировки.
Израиль достиг беспрецедентных по масштабам, точности и стратегическому значению успехов в борьбе с группировками в Газе, заявил в четверг вечером министр обороны Израиля Бени Ганц. «Я хотел бы поблагодарить наши силы безопасности и Армию обороны Израиля под руководством начальника штаба, которые за последние 11 дней достигли беспрецедентных по своим масштабам, точности и стратегическому значению военных успехов в борьбе с террористическими организациями в Газе», — говорится в заявлении главы военного ведомства (цитата по РИА).
Перемирие в Газе было достигнуто при активном посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами. Вечером 20 мая военно-политический кабинет Израиля одобрил одностороннее прекращение огня. Движение ХАМАС при медиаторстве Каира согласилось на перемирие. По данным государственного египетского телевидения, президент Абдель Фаттах ас-Сиси поручил направить две делегации — в Палестину и Израиль — для контроля за соблюдением перемирия. Как пояснил ТАСС официальный источник в Каире, «одна группа уже находится в Рамалле, она осуществляла контакты с палестинской стороной по достижению режима прекращения огня, вторая должна в срочном порядке выдвинуться в Тель-Авив».