Перемирие между Израилем и палестинскими группировками в силе. В Газе празднуют победу

Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа вступил в силу 21 мая в 2:00 по палестинскому и израильскому времени, которое совпадает с московским. Как передаёт ТАСС со ссылкой на телеканал Al-Aqsa, в секторе Газа активно празднуют «победу сопротивления» в длившемся с 10 мая противостоянии с израильской армией — «битве Сейф аль-Кудс» («Меч Иерусалима»). Сотни людей вышли с палестинскими флагами и на улицы Рамаллы, в небо запускали салюты. Митинги сторонников Палестины и Израиля прошли в центре Нью-Йорка через дорогу друг от друга. Полиция задержала самых агрессивных участников.

Обмен ракетными ударами между сторонами конфликта продолжался до последнего: за 12 минут до вступления перемирия израильская армия сообщила о новых обстрелах южных районов. По данным на 6:30, ни палестинское движение ХАМАС, ни армия Израиля не заявляли о нарушениях режима прекращения огня, информировало РИА Новости. Все палестинские группировки получили через Каир заверение Израиля о начале перемирия с 2:00, сообщил член политбюро Демократического фронта. По словам представителя ХАМАС, Израиль признал поражение, объявив о прекращении огня в секторе Газа. «Битва еще не окончена. Мы поздравляем наш народ с достижением сопротивления, которое обещало и выполнило свое обещание», — цитирует представителя РИА Новости. ХАМАС будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться, заявили в палестинском движении. Военное крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» заявило, что готовило масштабный удар по всему Израилю, но приостановило подготовку к нему в связи с грядущим перемирием. «Говорим четко: мы подготовились к удару, который затронул бы всю Палестину от Хайфы до Рамона, но мы приостановили этот масштабный ракетный удар по врагу в связи с тем, что согласились на прекращение огня для того, чтобы последить за поведением врага», — заявил спикер «Бригад» Абу Убейда в заявлении на сайте группировки.