В Роспотребнадзоре заявили, что самой опасной индийской мутации коронавируса в России нет

В Индии преимущественно выделяют три варианта «индийского» штамма коронавируса, один имеет очень значимые мутации, его в России нет. Об этом 20 мая заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В Индии сегодня преимущественно три варианта индийского коронавируса, но вот индийский коронавирус имеет несколько вариантов, и один из них, который имеет очень значимые мутации, который пока требует изучения, но вот такой в Россию не попал, его нет», — рассказала Попова в интервью на канале »Россия 1».

По данным Роспотребнадзора, в стране больше 550 человек с британским штаммом, несколько десятков с южноафриканским, больше десяти подхватили индийский. «Но это обычная история», — отметила Попова.

