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В Роспотребнадзоре заявили, что самой опасной индийской мутации коронавируса в России нет

В Индии преимущественно выделяют три варианта «индийского» штамма коронавируса, один имеет очень значимые мутации, его в России нет. Об этом 20 мая заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В Индии сегодня преимущественно три варианта индийского коронавируса, но вот индийский коронавирус имеет несколько вариантов, и один из них, который имеет очень значимые мутации, который пока требует изучения, но вот такой в Россию не попал, его нет», — рассказала Попова в интервью на канале »Россия 1».

По данным Роспотребнадзора, в стране больше 550 человек с британским штаммом, несколько десятков с южноафриканским, больше десяти подхватили индийский. «Но это обычная история», — отметила Попова.

Ранее в интервью глава Роспотребнадзора рассказала, что создаваемый в России «санитарный щит» призван помочь преодолевать любую эпидемию без локдауна. Как скоро появится такой барьер, она не уточнила.

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Комментарии (3)

sench99
Дибилоиды с телевизора одёнут тряпки, ласты, перчатки.Будут ходить, писАть, срать на всех орать про смерть.Весь абсурд будут нагнетать..И так до 25 года.. Ничего меняться не будет..Далее лень писАть..
sench99
Через 10 дней это будет шлавной новостью.. Иду вперде всем..Заголовок.. Заболеваник короновирусом резко родскочило..Стационары не справляются, люди падают и мрут по дороге..Всем надеть тряпки и кыш с парков и улиц..Штраф 5 рублей..С 000 нцлями))
Trurl
Точнее - пока нет.....
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