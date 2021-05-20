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От грязевого гейзера до конкурента Петергофа за несколько секунд. Камера показала, как просыпается фонтан на Ленинском

Фонтан на Ленинском проспекте в Петербурге попал на видео

Лопнувшая во время испытаний труба породила эффектный фонтан в Кировском районе Петербурга 20 мая. Его место уже заняли теплоэнергетики, но увидеть начало зрелища позволили камеры уличного наблюдения.

Судя по записям, которые оказались в распоряжении «Фонтанки», вода пробила землю и взмыла с потоком грязи напротив парковки у гипермаркета «Максидом» немногим позже половины десятого вечера. За секунды столб воды вырос на высоту нескольких этажей, на дорогу опустилось паровое облако.

«Фонтанка.ру»

В «Теплосети Санкт-Петербурга» сообщили, что в зоне прорыва оказались несколько машин. Видимых повреждений на них не нашли.

Проблемный участок трубопровода на Ленинском, 101 отключён. В ближайшее время его будут ремонтировать.

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Комментарии (1)

igoruha
Радикальный метод испытаний)) а как насчёт угрозы жизни и здоровью,?
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