Проверка теплосетей на прочность и плотность в Кировском районе обеспечила петербуржцев зрелищным фонтаном. Коммунальное буйство наблюдали на Ленинском проспекте 20 мая.
Как сообщили «Фонтанке» читатель, около половины десятого вечера вода хлещет напротив «Максидома» на Ленинском проспекте, 101. Щедро облитые автомобили проезжают через завесу пара и, судя по данным «Яндекса», выстраиваются в пробку.
В «Теплосети Санкт-Петербурга» подтвердили место прорыва, уточнив, что технологическое нарушение зафиксировали в 21:45. Вода из трубы, как сообщают, уже не фонтанирует, участок трубопровод отключён. В ближайшее время начнётся ремонт.
«В зоне вытекания оказались несколько автомобилей без видимых признаков повреждений. Ответственность предприятия застрахована. Реальный ущерб будет возмещен», — добавляют в компании и предупреждают горожан: в районе идут испытания теплосетей в рамках подготовки к новому отопительному сезону, от поднимающегося над землёй пара или уже вытекащей воды просят держаться как можно дальше.