FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +13
73.60р89.77р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

Пока гроза взяла паузу, на Ленинском коммунальный водопад обрушился на машины

Проверка теплосетей на прочность и плотность в Кировском районе обеспечила петербуржцев зрелищным фонтаном. Коммунальное буйство наблюдали на Ленинском проспекте 20 мая.

Как сообщили «Фонтанке» читатель, около половины десятого вечера вода хлещет напротив «Максидома» на Ленинском проспекте, 101. Щедро облитые автомобили проезжают через завесу пара и, судя по данным «Яндекса», выстраиваются в пробку.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
ПоделитьсяПоделиться

В «Теплосети Санкт-Петербурга» подтвердили место прорыва, уточнив, что технологическое нарушение зафиксировали в 21:45. Вода из трубы, как сообщают, уже не фонтанирует, участок трубопровод отключён. В ближайшее время начнётся ремонт.

«В зоне вытекания оказались несколько автомобилей без видимых признаков повреждений. Ответственность предприятия застрахована. Реальный ущерб будет возмещен», — добавляют в компании и предупреждают горожан: в районе идут испытания теплосетей в рамках подготовки к новому отопительному сезону, от поднимающегося над землёй пара или уже вытекащей воды просят держаться как можно дальше.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний