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Израиль одобрил прекращение огня по сектору Газа, Палестина заявила, что этого недостаточно

Кабинет безопасности Израиля большинством голосов одобрил одностороннее прекращение огня с контролирующим сектор Газа палестинским движением ХАМАС. Об этом 20 мая сообщает ТАСС.

Режим прекращения огня между Израилем и палестинцами предварительно вступит в силу в 02:00 мск пятницы.

По данным Reuters, представитель ХАМАС подтвердил «взаимное и одновременное» прекращение огня с Израилем в 02:00 мск пятницы.

Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики, который сейчас находится в штаб-квартире ООН, заявил, что объявление Израилем прекращения огня в одностороннем порядке станет хорошим знаком, однако этого будет недостаточно.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа резко обострилась вечером 10 мая. Израильская армия нанесла удары по палестинскому анклаву, атакованы около 600 военных целей ХАМАС и «Исламского джихада» (деятельность организации признана террористической, она запрещена на территории РФ). Президент Турции в этом конфликте уже выбрал сторону и заявил о противодействии Израилю.

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Комментарии (3)

Thunder
У них есть уникальнейший шанс наконец-то стереть с лица земли террористический клочок земли под названием Сектор Газа. Не понимаю, почему этой возможностью не пользуются. Потом опять будут слушать вопли арабов о том, как Израиль их якобы притесняет
altnec
Несчастные люди, давшие добровольное согласие убивать друг друга.
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