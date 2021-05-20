Израиль одобрил прекращение огня по сектору Газа, Палестина заявила, что этого недостаточно

Кабинет безопасности Израиля большинством голосов одобрил одностороннее прекращение огня с контролирующим сектор Газа палестинским движением ХАМАС. Об этом 20 мая сообщает ТАСС.
Режим прекращения огня между Израилем и палестинцами предварительно вступит в силу в 02:00 мск пятницы.
По данным Reuters, представитель ХАМАС подтвердил «взаимное и одновременное» прекращение огня с Израилем в 02:00 мск пятницы.
Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики, который сейчас находится в штаб-квартире ООН, заявил, что объявление Израилем прекращения огня в одностороннем порядке станет хорошим знаком, однако этого будет недостаточно.