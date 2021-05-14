«Как поддерживали борьбу Азербайджана в Карабахе». Эрдоган определил, на чьей стороне Турция в палестино-израильском конфликте

Турецкий президент в своей речи высказал позицию страны в конфликте на Ближнем Востоке.

«Противодействовать агрессии, которую Израиль продемонстрировал в палестинских городах и Иерусалиме, — это долг чести для всего человечества. <...> Это террористическое государство пытается грабить такой город, как Иерусалим, в котором находятся святые места для мусульман, христиан и евреев», — цитирует 14 мая выступление Реджепа Тайипа Эрдогана агентство Anadolu.

По его словам, даже если весь мир закроет глаза на агрессию в отношении Палестины, то Анкара с этим не смирится. Он пообещал действовать так же, «как решительно поддерживали борьбу Азербайджана за освобождение своих земель от оккупации». Эрдоган призвал международное сообщество немедленно вмешаться в ситуацию.