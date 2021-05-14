«Как поддерживали борьбу Азербайджана в Карабахе». Эрдоган определил, на чьей стороне Турция в палестино-израильском конфликте

Турецкий президент в своей речи высказал позицию страны в конфликте на Ближнем Востоке.
«Противодействовать агрессии, которую Израиль продемонстрировал в палестинских городах и Иерусалиме, — это долг чести для всего человечества. <...> Это террористическое государство пытается грабить такой город, как Иерусалим, в котором находятся святые места для мусульман, христиан и евреев», — цитирует 14 мая выступление Реджепа Тайипа Эрдогана агентство Anadolu.
По его словам, даже если весь мир закроет глаза на агрессию в отношении Палестины, то Анкара с этим не смирится. Он пообещал действовать так же, «как решительно поддерживали борьбу Азербайджана за освобождение своих земель от оккупации». Эрдоган призвал международное сообщество немедленно вмешаться в ситуацию.
Накануне Израиль провел крупнейшую атаку с начала конфликта. Ситуация на границе Израиля и сектора Газа резко обострилась вечером 10 мая. Израильская армия нанесла удары по палестинскому анклаву, атакованы около 600 военных целей ХАМАС и «Исламского джихада» (деятельность организации признана террористической, она запрещена на территории РФ).