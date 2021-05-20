Правозащитники сообщили, что вдова основателя крупнейшего независимого СМИ Белоруссии находится под домашним арестом

Крупнейший независимый портал Белоруссии Tut.by, который активно освещал протесты в республике, был заблокирован 18 мая .

«Юлия Чернявская находится дома под домашним арестом. У нее все в порядке, она благодарит за поддержку. Адвокат Юлии — под подпиской о неразглашении», — сообщили агентству.

Вдова основателя белорусского портала Tut.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская находится под домашним арестом. Об этом сообщил правозащитный центр «Весна», передает 20 мая ТАСС .

«Принято решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу Tut.by и его копиям. Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе», — сообщало Мининформ Белоруссии.



К редакторам независимого СМИ с обыском пришли силовики. Также в офис издания нагрянули люди в форме. Некоторые сотрудники при этом перестали выходить на связь. Комитет госконтроля объявил об уголовном деле по части 2 статьи 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).



В прошлом году Министерство информации Белоруссии лишило Tut.by статуса СМИ. Начиная с 7 августа 2020 года, портал получил четыре предупреждения.

