FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +13
73.60р89.77р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
3
Печать

Правозащитники сообщили, что вдова основателя крупнейшего независимого СМИ Белоруссии находится под домашним арестом

Вдова основателя белорусского портала Tut.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская находится под домашним арестом. Об этом сообщил правозащитный центр «Весна», передает 20 мая ТАСС.

«Юлия Чернявская находится дома под домашним арестом. У нее все в порядке, она благодарит за поддержку. Адвокат Юлии — под подпиской о неразглашении», — сообщили агентству.

В четверг Департамент финансовых расследований (ДФР) Комитета государственного контроля Белоруссии проводил следственные действия с Чернявской.

Крупнейший независимый портал Белоруссии Tut.by, который активно освещал протесты в республике, был заблокирован 18 мая.

«Принято решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу Tut.by и его копиям. Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе», — сообщало Мининформ Белоруссии.

К редакторам независимого СМИ с обыском пришли силовики. Также в офис издания нагрянули люди в форме. Некоторые сотрудники при этом перестали выходить на связь. Комитет госконтроля объявил об уголовном деле по части 2 статьи 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

В прошлом году Министерство информации Белоруссии лишило Tut.by статуса СМИ. Начиная с 7 августа 2020 года, портал получил четыре предупреждения.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Woodruff Shnibbll
Как говаривал один персонаж одного известного фильма -"бегите глупцы". Людоед усатый, даже предположить не может, что люди не рабы его шизофрении, а просто люди и хотят жить и нормально работать. А не обслуживать председателя колхоза образца 1937 года с манией преследования.
Агроном аэродрома
Уш не Боннер ли она из себя корчит? :))
Trurl
Таракан берёт заложников..... Жду, когда все айтишники сбегут из Беларуси... Епамы, ЭкспКапиталы всякие.... Пусть сам Таракан вместе с ментами и ОМОНом программы разрабатывает....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний