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Пираты захватили у берегов Ганы судно с россиянином на борту

Среди пятерых членов экипажа судна, захваченного пиратами у берегов Ганы, находится гражданин России, он работает боцманом. Об этом сообщает 20 мая ТАСС со ссылкой на посольство РФ.

«Мы получили от властей Ганы информацию, согласно которой похищен российский моряк, это боцман судна, — цитирует агентство посла РФ в Республике Гана Дмитрия Суслова. — Ведется необходимая работа, устанавливается контакт с компанией — владельцем судна».

Как сообщал специализирующийся на вопросах безопасности на море портал Dryad Global, пираты атаковали рыболовное судно Atlantic Princess 19 мая в Гвинейском заливе, в 65 морских милях к югу от порта Тема.

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Комментарии (1)

260551481
Нет чтобы яхты усманова/абрамовича/вексельберга потрошить...
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