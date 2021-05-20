FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +13
73.68р90.10р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
7
Печать

Замглавы и экс-руководитель департамента Минпромторга задержаны в Москве

В Москве задержаны высокопоставленные чиновницы из Минпромторга. В полицию доставлены заместитель главы департамента развития фармпромышленности Минпромторга РФ Ольга Покидышева и экс-руководитель этого департамента Ольга Колотилова. Их обвиняют в мошенничестве, сообщает 20 мая ТАСС.

Подробности дела пока не уточняются.

«Фонтанка» писала, что в марте и апреле правоохранительные органы одного за другим задержали сразу троих чиновников Минпромторга. Ведущему специалисту-эксперту отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Андрею Бандурову и консультанту того же отдела Сослану Гериеву было предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере. А главу департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга Павла Серватинского подозревают в превышении должностных полномочий.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (7)

BobCat2
Ведущий спец и консультант брали взятки? Дичь какая-то... Это же рядовые сотрудники, которые ничего не решают и ни на что не влияют.
Ded Esoxer
А почему про незабвенную встречу одного чиновника Минпромторга с директором ГУП в 7 утра в Москве в кафе как-то не вспоминают. Сдается мне, что и там речь шла не о погоде)))
Cashmare
фарму потрясти решили? кто-то в общак не скинулся или на ремонт дворца?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний