Замглавы и экс-руководитель департамента Минпромторга задержаны в Москве

В Москве задержаны высокопоставленные чиновницы из Минпромторга. В полицию доставлены заместитель главы департамента развития фармпромышленности Минпромторга РФ Ольга Покидышева и экс-руководитель этого департамента Ольга Колотилова. Их обвиняют в мошенничестве, сообщает 20 мая ТАСС.



Подробности дела пока не уточняются.



«Фонтанка» писала, что в марте и апреле правоохранительные органы одного за другим задержали сразу троих чиновников Минпромторга. Ведущему специалисту-эксперту отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Андрею Бандурову и консультанту того же отдела Сослану Гериеву было предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере. А главу департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга Павла Серватинского подозревают в превышении должностных полномочий.

