В Москве задержан третий за несколько дней чиновник из Минпромторга

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга РФ Павла Серватинского. Его подозревают в превышении должностных полномочий.



Как сообщает 1 апреля ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, после проведения оперативных и следственных действий следователи намерены ходатайствовать об аресте чиновника.



В Минпромторге факт следственных действий в отношении Серватинского подтвердили, заявив, что намерены оказывать содействие следователям и предоставлять всю необходимую для установления истины информацию.

