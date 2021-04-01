В Москве задержан третий за несколько дней чиновник из Минпромторга

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга РФ Павла Серватинского. Его подозревают в превышении должностных полномочий.
Как сообщает 1 апреля ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, после проведения оперативных и следственных действий следователи намерены ходатайствовать об аресте чиновника.
В Минпромторге факт следственных действий в отношении Серватинского подтвердили, заявив, что намерены оказывать содействие следователям и предоставлять всю необходимую для установления истины информацию.
Отметим, что за последние несколько дней это уже третий чиновник из ведомства Дениса Мантурова, попавший в поле зрения правоохранительных органов. В начале недели были задержаны ведущий специалист-эксперт отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Андрей Бандуров и консультант того же отдела Сослан Гериев. Им официально предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, они предложили одному из петербургских предприятий незаконно купить за 600 тысяч рублей лицензию на производство, разработку и утилизацию вооружения, боеприпасов и военной техники. Хамовнический суд Москвы избрал обоим обвиняемым арест на срок до 26 мая.