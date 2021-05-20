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Путин распорядился эвакуировать россиян и граждан стран СНГ из сектора Газа

Президент РФ Владимир Путин отдал распоряжение предусмотреть эвакуацию граждан России и стран СНГ из сектора Газа. Соответствующий документ опубликован 20 мая на официальном портале правовой информации.

«В связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа в результате военной операции вооруженных сил Государства Израиль предусмотреть эвакуацию выразивших такое пожелание граждан РФ и СНГ, находящихся в секторе Газа», — говорится в документе.

Конкретные сроки и форму эвакуации поручено определить МИД РФ совместно с СВР и МЧС. Распоряжение вступило в силу со дня подписания. Ранее Путин призвал прекратить огонь на Ближнем Востоке и не допустить повторения Второй мировой.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа резко обострилась вечером 10 мая. Израильская армия нанесла удары по палестинскому анклаву, атакованы около 600 военных целей ХАМАС и «Исламского джихада» (деятельность организации признана террористической, она запрещена на территории РФ). Президент Турции в этом конфликте уже выбрал сторону и заявил о противодействии Израилю.

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Комментарии (6)

Cashmare
как бы ему не взбрело в голову послать "миротворцев" в палестину "по приглашению палестинского народа и правительства"
piterez
А может это сигнал, что Израиль собирается проводить ковровую бомбежку Газа? Тогда надо не эвакуировать, а требовать остановить Израиль от массовых убийств?
yar_5e4cc335310b6
Да у обнуленного просто идея фикс, что нужно как можно больше людей в РФ привлечь. Сделать из нее проходной двор.
Получается так себе: образованные активные сваливают. Приезжает неквалифицированная, но активная средняя Азия.
Замена, прямо скажем, не очень равноценная. Но голосовать будет впоследствии за едросов. Ибо привыкли за бая голосовать.
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