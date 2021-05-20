Путин распорядился эвакуировать россиян и граждан стран СНГ из сектора Газа

Президент РФ Владимир Путин отдал распоряжение предусмотреть эвакуацию граждан России и стран СНГ из сектора Газа. Соответствующий документ опубликован 20 мая на официальном портале правовой информации.



«В связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа в результате военной операции вооруженных сил Государства Израиль предусмотреть эвакуацию выразивших такое пожелание граждан РФ и СНГ, находящихся в секторе Газа», — говорится в документе.



Конкретные сроки и форму эвакуации поручено определить МИД РФ совместно с СВР и МЧС. Распоряжение вступило в силу со дня подписания. Ранее Путин призвал прекратить огонь на Ближнем Востоке и не допустить повторения Второй мировой.