«Почта России» собирается торговать алкоголем и даже доставлять его на дом

Национальный почтовый оператор может ввести новые услуги по продаже российского вина. «Эксперимент по продаже российского вина через инфраструктуры «Почты России» может начаться уже этим летом в Москве и Мордовии», — сообщает 20 мая РБК.



Собеседник издания в почтовом операторе отметил, что «Почта России» может стать удобным партнером для этого проекта, так как имеет много отделений и возможность идентификации клиента. Оператор предлагает создать единую платформу, чтобы связать потребителей и производителей российского вина.

