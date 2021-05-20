«Почта России» собирается торговать алкоголем и даже доставлять его на дом

Национальный почтовый оператор может ввести новые услуги по продаже российского вина. «Эксперимент по продаже российского вина через инфраструктуры «Почты России» может начаться уже этим летом в Москве и Мордовии», — сообщает 20 мая РБК.
Собеседник издания в почтовом операторе отметил, что «Почта России» может стать удобным партнером для этого проекта, так как имеет много отделений и возможность идентификации клиента. Оператор предлагает создать единую платформу, чтобы связать потребителей и производителей российского вина.
Пока система будет работать в тестовом режиме, и к ней присоединятся 25 виноделов. К 2021 году «Почта России» может обслуживать уже 140 тысяч заказов в день. Почта рассматривает вариант выдачи как в отделениях или постаматах, так и доставку на дом.
Национальный союз защиты прав потребителей сообщил, что россияне стали пить меньше вина, однако больше шампанского.
В 2019 году появилась информация, что «Почта России» вместе с газетами и конвертами начала продавать пиво.