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«Почта России» собирается торговать алкоголем и даже доставлять его на дом

Национальный почтовый оператор может ввести новые услуги по продаже российского вина. «Эксперимент по продаже российского вина через инфраструктуры «Почты России» может начаться уже этим летом в Москве и Мордовии», — сообщает 20 мая РБК.

Собеседник издания в почтовом операторе отметил, что «Почта России» может стать удобным партнером для этого проекта, так как имеет много отделений и возможность идентификации клиента. Оператор предлагает создать единую платформу, чтобы связать потребителей и производителей российского вина.

Пока система будет работать в тестовом режиме, и к ней присоединятся 25 виноделов. К 2021 году «Почта России» может обслуживать уже 140 тысяч заказов в день. Почта рассматривает вариант выдачи как в отделениях или постаматах, так и доставку на дом.

Национальный союз защиты прав потребителей сообщил, что россияне стали пить меньше вина, однако больше шампанского.

В 2019 году появилась информация, что «Почта России» вместе с газетами и конвертами начала продавать пиво.

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Комментарии (17)

tsodd
У К&Б разве не больше отделений, ой, то есть магазинов?
mixrju
А Почта РФ не хочет ли доставлять письма, посылки и подписные издания? Мне всегда казалось, что это ближе к её профилю.
Батарейкин
Ачо, Бароло Ризерва там будет продаваться? Или только Лыхны стайл?
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