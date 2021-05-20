«Судимость — это стена, через которую человек не может пробиться». Москалькова предложила провести амнистию по «нетяжёлым» статьям

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила с предложением провести амнистию для граждан с судимостью, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести.
«Очень важно, чтобы не было судимости у тех, кто не представляет большой опасности для общества. Преступления небольшой и средней тяжести должны влечь наказание, но не судимость, потому что она не даёт возможность ни на работу устроиться, ни кредит взять. Возможно, имеет смысл провести амнистию по снятию судимости для таких людей», — цитирует Москалькову 20 мая «Интерфакс».
По словам омбудсмена, многие люди уже отбыли наказание, а «судимость висит на них как вериги».
Москалькова особо подчеркнула, что гражданам с судимостью крайне тяжело устроиться на работу. «Как бы мы ни побуждали работодателя взять человека с судимостью, это крайне тяжело решается. Судимость — это стена, через которую человек не может пробиться», — добавила она.
Ранее «Фонтанка» писала о предложении директора ФСИН привлекать осуждённых к работе вместо мигрантов.