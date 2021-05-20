«Судимость — это стена, через которую человек не может пробиться». Москалькова предложила провести амнистию по «нетяжёлым» статьям

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила с предложением провести амнистию для граждан с судимостью, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести.



«Очень важно, чтобы не было судимости у тех, кто не представляет большой опасности для общества. Преступления небольшой и средней тяжести должны влечь наказание, но не судимость, потому что она не даёт возможность ни на работу устроиться, ни кредит взять. Возможно, имеет смысл провести амнистию по снятию судимости для таких людей», — цитирует Москалькову 20 мая «Интерфакс».

