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«Судимость — это стена, через которую человек не может пробиться». Москалькова предложила провести амнистию по «нетяжёлым» статьям

Омбудсмен Москалькова предложила снять судимость с совершивших преступления небольшой тяжести

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила с предложением провести амнистию для граждан с судимостью, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести.

«Очень важно, чтобы не было судимости у тех, кто не представляет большой опасности для общества. Преступления небольшой и средней тяжести должны влечь наказание, но не судимость, потому что она не даёт возможность ни на работу устроиться, ни кредит взять. Возможно, имеет смысл провести амнистию по снятию судимости для таких людей», — цитирует Москалькову 20 мая «Интерфакс».

По словам омбудсмена, многие люди уже отбыли наказание, а «судимость висит на них как вериги».

Москалькова особо подчеркнула, что гражданам с судимостью крайне тяжело устроиться на работу. «Как бы мы ни побуждали работодателя взять человека с судимостью, это крайне тяжело решается. Судимость — это стена, через которую человек не может пробиться», — добавила она.

Ранее «Фонтанка» писала о предложении директора ФСИН привлекать осуждённых к работе вместо мигрантов.

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Комментарии (3)

dedmoroz_5e4d8827384c2
дело предлагает

гастрабайтеров-то не будет, основной свободный трудовой ресурс из тюряги выходит, а их нигде не берут на работу, круг замкнулся
rumet
москалькову "повело".. разброд прям, как вчера с конституционным судилищем, обелившим одиноких, но серийных пикетчиков..
Это ж до чего мы дойдем?! Серийные пикетчики будут безнаказанно стоять, и даже с 3го пикета - по УК не пойдут под суд?
А судимости по москальковой снимать будут только с социально близких (воришек, мелких взяточников..), а всякие политические со сляпанной на живую нитку судимостью - тоже??? Так они ж выдвигаться смогут в депутаты и не дай бог - в пересиденты! москалькова должна одуматься и буквально завтра отрапортовать, что давеча завралась
Cashmare
индульгенция для чиновников-взяточников?
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