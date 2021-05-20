Двое детей до сих пор остаются в тяжелом состоянии после стрельбы в Казани

По его словам, у одного из школьников — ранение брюшной полости, а у другого — тяжелое ранение нижних конечностей. Глава Минздрава заверил, что врачи делают «всё возможное» для спасения детей.

«Наибольшую тревогу сейчас вызывают два ребенка, состояние их остается тяжелым, проводятся хирургические процедуры», — заявил 20 мая Михаил Мурашко в комментарии ТАСС.

Министр здравоохранения РФ рассказал подробности о находящихся в тяжелом состоянии школьниках, госпитализированных после стрельбы в казанской школе.

После стрельбы в школе на лечении в столице Татарстана остаются 18 детей, а еще пятеро в федеральных клиниках.



После нападения Мурашко сообщил, что шесть пострадавших школьников были в тяжёлом состоянии, а два — в крайне тяжелом.