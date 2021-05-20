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Двое детей до сих пор остаются в тяжелом состоянии после стрельбы в Казани

Министр здравоохранения РФ рассказал подробности о находящихся в тяжелом состоянии школьниках, госпитализированных после стрельбы в казанской школе.

«Наибольшую тревогу сейчас вызывают два ребенка, состояние их остается тяжелым, проводятся хирургические процедуры», — заявил 20 мая Михаил Мурашко в комментарии ТАСС.

По его словам, у одного из школьников — ранение брюшной полости, а у другого — тяжелое ранение нижних конечностей. Глава Минздрава заверил, что врачи делают «всё возможное» для спасения детей.

После стрельбы в школе на лечении в столице Татарстана остаются 18 детей, а еще пятеро в федеральных клиниках.

После нападения Мурашко сообщил, что шесть пострадавших школьников были в тяжёлом состоянии, а два — в крайне тяжелом.

11 мая в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, по официальным данным, погибли девять человек, в том числе семеро детей. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Нападение совершил 19-летний Ильназ Галявиев, на которого было официально зарегистрировано оружие. Советский районный суд Казани, несмотря на озвученную следователями болезнь головного мозга, 12 мая арестовал стрелка на два месяца.

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Комментарии (1)

DEMOMON
Бедные ребята. Скорейшего выздоровления.
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