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Выпускников снова лишат права выбора. В 2022 году ЕГЭ настигнет всех

В России ЕГЭ снова станет обязательным для всех выпускников

В 2022 году ЕГЭ предстоит сдавать всем выпускникам, независимо от того, собираются ли они поступать в вуз. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев 20 мая.

«На следующий год надо будет сдавать обязательно русский язык, математику базового или профильного уровня для того, чтобы получить аттестат», — цитирует Музаева ТАСС.

Основной этап ЕГЭ пройдёт с 31 мая по 2 июля. В этом году, как и в прошлом, для выпускников, не планирующих поступать в вуз, экзамен сделали необязательным из-за пандемии коронавируса.

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Комментарии (2)

456345
в чате трансляции в комментариях требовали отменить огэ или разрешить провести экзамены в своих школах из-за роста заболеваемости. Полный игнор. Но заготовочки со счастливыми выпускниками все показали.
265987120
Да откуда, кто знает, что будет с короной в 22 году с короной. Еще 5 раз отменят
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