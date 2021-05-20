Выпускников снова лишат права выбора. В 2022 году ЕГЭ настигнет всех

В 2022 году ЕГЭ предстоит сдавать всем выпускникам, независимо от того, собираются ли они поступать в вуз. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев 20 мая.



«На следующий год надо будет сдавать обязательно русский язык, математику базового или профильного уровня для того, чтобы получить аттестат», — цитирует Музаева ТАСС.



Основной этап ЕГЭ пройдёт с 31 мая по 2 июля. В этом году, как и в прошлом, для выпускников, не планирующих поступать в вуз, экзамен сделали необязательным из-за пандемии коронавируса.

